Doação de prédio da Secretaria da Segurança Pública para o IFCE é aprovada na Alece

Os deputados estaduais aprovaram, nesta quinta-feira (27), a doação do prédio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), localizado na Av. Bezerra de Menezes, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). O local dará lugar a um novo campus da Instituição.

A sede da SSPDS deverá ser transferida para o Centro Integrado da Segurança Pública (CISP), no bairro Aeroporto. Alguns departamentos da Pasta, inclusive, já funcionam no novo endereço.

Veja também Ceará Sede da SSPDS dará lugar a novo campus do IFCE em Fortaleza; veja onde Governo Federal fará outros Ceará Lula promete obras de Saúde e Educação para 28 cidades do Ceará; veja locais

A doação do equipamento já tinha sido comunicada pelo governador Elmano de Freitas (PT) no último dia 20, durante visita do presidente Lula (PT) e do ministro da Educação (MEC), Camilo Santana (PT), ao Ceará. Na ocasião, o titular do MEC e o chefe do Executivo Federal anunciaram uma série de investimentos para a Educação superior no Estado.

Em Fortaleza, o IFCE ganhará novos campi na Av. Bezerra de Menezes e no bairro Messejana.

Transferência da SSPDS

Em 2021, o Governo do Estado havia informado que a SSPDS seria transferida para o CISP, inaugurado em novembro de 2023.