Grupo de taxistas é flagrado empurrando e coagindo agente da Etufor no Aeroporto de Fortaleza; vídeo

Um servidor da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) foi empurrado e coagido por um grupo de taxistas não credenciados, na noite dessa segunda-feira (1º), no Aeroporto Internacional de Fortaleza. O caso que aconteceu no bairro Serrinha e foi gravado por pessoas que estavam próximas.

Nas imagens, é possível observar os motoristas abordando dois funcionários que atuavam em uma operação de fiscalização no terminal aéreo.

Em nota, a Etufor detalhou que o agente foi coagido após solicitar documentos a um taxista, "que estava com o veículo com os pneus lisos".

Segundo a empresa, o funcionário está bem e foi orientado a registrar Boletim de Ocorrência (BO). A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) afirmou que o caso ainda não foi informado às autoridades.

Também no comunicado, a empresa de transporte da Capital ressaltou que o espaço destinado aos táxis no Aeroporto Internacional de Fortaleza é organizado a partir das regras de estacionamento da Fraport, por tratar-se de uma área privada. E detalhou que realiza operações de fiscalização que visam coibir o transporte irregular e a práticas fora da legislação vigente.

"As autuações ocorrem quando os taxistas cometem infrações segundo à Lei No. 11.436/2024, como o abandono do veículo ou o aliciamento de passageiros diretamente no saguão do aeroporto, por exemplo".

Confusão e protesto

Na última quinta-feira (27), um protesto de motoristas de aplicativo contra taxistas não credenciados no Aeroporto de Fortaleza terminou com confusão e deixou algumas pessoas feridas. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) interveio e houve registro de disparos para manter a ordem. A corporação confirmou a ocorrência e disse que ninguém foi preso.

Segundo o motorista de Uber Laíso Rabelo, o movimento começou, pois taxistas que não têm credenciamento estavam ocupando uma parte do estacionamento designada para os que fazem transporte por app.

Legenda: Tanto motorista de app quanto taxista saíram feridos, segundo denuncia um trabalhador Foto: Arquivo pessoal

O conflito é antigo e tem sido registrado diversas vezes no aeroporto. Alguns motoristas já se envolveram inclusive em brigas físicas. Rabelo disse ao Diário do Nordeste que os que fazem táxi "intimidam" clientes para tentar conseguir corridas, além de não respeitarem as regras de estacionamento.