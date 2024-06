Motoristas de app e taxistas se envolvem em confusão no Aeroporto de Fortaleza e saem feridos

Um protesto de motoristas de aplicativo contra taxistas não credenciados no Aeroporto de Fortaleza terminou com confusão e deixou algumas pessoas feridas, na noite dessa quinta-feira (27). A Polícia Militar do Ceará (PMCE) interveio e houve registro de disparos para manter a ordem. A corporação confirmou a ocorrência e disse que ninguém foi preso.

Segundo o motorista de Uber Laíso Rabelo, o movimento começou pois taxistas que não têm credenciamento estavam ocupando uma parte do estacionamento designada para os que fazem transporte por app.

Legenda: Tanto motorista de app quanto taxista saíram feridos, segundo denuncia um trabalhador Foto: Arquivo pessoal

O conflito é antigo e tem sido registrado diversas vezes no aeroporto. Alguns motoristas já se envolveram inclusive em brigas físicas. Rabelo disse ao Diário do Nordeste que os que fazem táxi "intimidam" clientes para tentar conseguir corridas, além de não respeitarem as regras de estacionamento.

Em nota, a Fraport Brasil, que administra o aeroporto, informou que "não detém poder de polícia, neste sentido, sempre que recebe alguma denúncia, reporta e colabora com as autoridades competentes".

Já a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que "atuou em uma ocorrência de manifestação de motoristas por aplicativo, no aeroporto de Fortaleza" e que "após a atuação da PMCE, a manifestação foi encerrada e uma das faixas que tinha sido obstruída foi liberada. Ninguém foi preso".

Fiscalização de transporte irregular

Sobre o impasse, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), que realiza fiscalização no aeroporto, informou que tem feito ações para "coibir o transporte irregular e práticas fora da legislação vigente".

"A Etufor ressalta que o espaço destinado aos táxis no Aeroporto Internacional de Fortaleza é organizado a partir das regras de estacionamento da Fraport por tratar-se de uma área privada. No local, há os serviços de taxistas cooperados, que podem permanecer nas vagas destinadas a eles, e dos taxistas não-cooperados, que devem pegar passageiros e respeitar as regras de trânsito na área de desembarque", pontua a pasta.

Já a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) fiscaliza o local por meio de agentes "em rotas volantes para fiscalizar o desrespeito às vagas especiais de estacionamento destinadas a idosos e pessoas com deficiência".