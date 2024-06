Ruas do Centro de Fortaleza são bloqueadas após incêndio em lojas

O trânsito no Centro de Fortaleza amanheceu com vias bloqueadas, na manhã desta sexta-feira (28). Por medida de segurança, o Corpo de Bombeiros e a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) bloquearam dois cruzamentos para que os agentes de segurança continuassem a realizar o resfriamento da área atingida por um grande incêndio na noite de quinta-feira (28).

Conforme informações da Verdinha, os cruzamentos das ruas General Sampaio com Liberato Barroso e avenida Tristão Gonçalves com rua Guilherme Rocha estão bloqueados e com agentes da AMC controlando o tráfego da região.

Legenda: Trecho bloqueado pela AMC Foto: Nathally Kimberly/SVM

Apesar dos bloqueios nos cruzamentos, o movimento de comerciantes no Centro da capital cearense seguiu nesta manhã. Alguns dos lojistas tentaram passar o bloqueio, mas foram orientados a seguir as vias adjacentes ao local.

Legenda: Trabalhadores seguem nas atividades Foto: Thiago Gadelha

Ainda não existe previsão da AMC de quando o trânsito será liberado.

Foto: Thiago Gadelha

Três estabelecimentos foram atingidos por incêndio

Legenda: Corpo de Bombeiros seguiu no local de incêndio nesta manhã Foto: Nathally Kimberly/SVM

Pelo menos três comércios foram atingidos por um grande incêndio nesta quinta. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas. Segundo a corporação, o incêndio iniciou em uma loja localizada na rua General Sampaio e se espalhou pelas duas edificações vizinhas.

Legenda: Destroços dos estabelecimentos são analisados por quem passa Foto: Thiago Gadelha

As chamas ficaram próximas à Igreja Nossa Senhora do Patrocínio, que fica na rua Guilherme Rocha. No entanto, a construção não foi atingida, conforme o Corpo de Bombeiros.

Foto: Thiago Gadelha

O governador Elmano de Freitas declarou que mais de 50 profissionais estiveram no local, "incluindo 10 viaturas e um drone de precisão para monitorar os pontos atingidos e a posição do centro, entre outros aspectos que auxiliam na ação".