Defesa Civil interdita salão de Igreja do Patrocínio e quatro lojas após incêndio no Centro

A Defesa Civil interditou o salão paroquial da Igreja Nossa Senhora do Patrocínio, na manhã desta sexta-feira (28), para avaliar se a estrutura do local pode ter sido comprometida por incêndio que atingiu lojas próximas, no bairro Centro, na noite dessa quinta (27). Além das duas lojas atingidas pelo fogo, dois estabelecimentos, vizinhos aos empreendimentos afetados, também serão interditados por questão de segurança.

Ouvido pelo Diário do Nordeste, o agente do órgão, Bruno de Veiga, explicou que a construção já apresentava fissuras, que podem ser tido agravadas pelo calor. “Houve uma carga térmica, provavelmente. A gente estima que se somou as patologias, as cargas térmicas com as fissuras”, afirmou.

Legenda: Igreja fica exatamente ao lado da construção onde o fogo começou Foto: Thiago Gadelha/SVM

Por precaução, o órgão optou por interditar o salão do prédio preventivamente até que a construção, que é um anexo do templo, seja devidamente avaliada. A Igreja também suspendeu as missas neste fim de semana, retornando às atividades religiosas apenas na segunda-feira (1º).

Legenda: Igreja não celebrará missas neste final de semana, retornando às atividades religiosas apenas na segunda-feira (1º) Foto: Thiago Gadelha

As duas lojas, localizadas ao lado dos estabelecimentos atingidos pelas chamas, também serão interditadas enquanto passam por avaliação estrutural.

Apesar de não terem sido afetados diretamente pelo incêndio, os empreendimentos possuem paredes em comum com as lojas afetadas. As estruturas, que contêm patologias, apresentam risco significativo de desabamento.

