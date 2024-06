Incêndio de grandes proporções atinge lojas no Centro de Fortaleza

Um incêndio atingiu pelo menos três estabelecimentos comerciais no Centro de Fortaleza, na noite desta quinta-feira (27). O Corpo de Bombeiros foi acionado e segue no local com sete guarnições para conter o fogo.

Segundo a corporação, o incêndio teve início em uma loja localizada na rua General Sampaio e se espalhou para pelo menos outras duas edificações comerciais vizinhas.

As chamas estão próximas à Igreja Nossa Senhora do Patrocínio, que fica na rua Guilherme Rocha. No entanto, a construção não foi atingida, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

O coronel Holdayne Pereira informou ao Diário do Nordeste que as chamas tiveram início por volta das 19 horas e se alastraram rapidamente devido à quantidade de plástico presente nas lojas, material considerado inflamável.

Legenda: A loja está localizada na rua General Sampaio, no Centro de Fortaleza Foto: Kid Júnior

"Nós temos mais de 50 bombeiros envolvidos. A gente está tentando conter para evitar que o fogo se alastre", afirma.

Até o momento, a corporação não identificou a presença de pessoas dentro dos estabelecimentos. Socorristas do Samu também afirmaram que não há vítimas até agora.

Às 21h50, Holdayne acrescentou que as chamas já foram controladas. "Muito material combustível, plástico, material elétrico e eletrônico. Dividimos as guarnições e vimos a extensão do incêndio. Já conseguimos controlar e estamos combatendo para chegar na extinção".

Incêndio não atinge Igreja do Patrocínio

O Padre Vanderlúcio, da Igreja Nossa Senhora do Patrocínio, reforçou que as chamas não atingiram a área interna da igreja. "Nós estamos com uma pessoa acompanhando, da Pastoral da Comunicação, e ela acabou de me informar agora que as chamas, graças a Deus, foram controladas. A gente não tem muito a declarar. A igreja não foi comprometida".

Legenda: Apenas o salão de festas, um anexo da Igreja Nossa Senhora do Patrocínio, foi atingido Foto: Beatriz Irineu

Em entrevista ao Diário do Nordeste e à Rádio Verdinha, Vanderlúcio detalhou que as paredes da igreja estão frias e que os bombeiros verificaram a estrutura. "O máximo que chegou foi no salão de festas, mas foi bem menos do que se esperava, e talvez nem tenha mesmo entrado no incêndio", acrescentou. O salão é um anexo da igreja.

O imóvel foi construído de 1859 a 1855, com autoria do Mestre Antônio da Rosa Oliveira.

Comerciantes retiram mercadorias

Enquanto os bombeiros atuavam para conter as chamas, os comerciantes com lojas próximas ao incêndio retornaram para retirar as mercadorias. A gerente de uma loja próxima, Melissa Duarte, de 27 anos, já estava em casa quando soube do ocorrido.

Legenda: Comerciantes retornaram às lojas para retirar mercadorias Foto: Kid Júnior

"Fiquei sabendo através do WhatsApp, por conta dos grupos que tem de pessoas do Centro. Começou a espalhar, dizendo que começou em uma loja, depois em outra. Quando vimos, já estava se alastrando", disse.

"Começou o povo a vir para tentar salvar (as mercadorias), porque estava se alastrando. Pessoal vindo para tirar as coisas". Melissa Duarte Gerente de loja

ACIDENTE COM CAMINHÃO DOS BOMBEIROS

Uma viatura que vinha do Quartel do José Walter (4ª Cia/1º BBM) para dar apoio à ocorrência colidiu com um veículo particular próximo à Praça da Bandeira. O acidente não deixou feridos.