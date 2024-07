Ceará garante 18 equipes da rede estadual na final da Olimpíada Nacional em História do Brasil

O Ceará registrou 18 equipes da rede pública estadual classificadas para a etapa final da 16ª Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB). Ao todo, mais de 51,2 mil grupos se inscreveram neste ano.

A última fase, assim como a cerimônia de premiação, ocorre nos dias 24 e 25 de agosto, na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), interior de São Paulo.

Cada equipe é formada por um professor de história e três alunos do ensino fundamental ou médio. Podem participar estudantes de escolas públicas ou particulares.

Quais as escolas da rede estadual com equipes classificadas?

Ao todo, 18 equipes da rede estadual se classificaram para a etapa final da ONHB, e integram 15 unidades.

Dentre elas, estão:

Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Antônio Geraldo de Lima (2);

EEMTI Albaniza Rocha Sarasate (1);

Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Francisca Castro de Mesquita (1);

EEEP Antônio Rodrigues de Oliveira (1);

EEEP Deputado José Walfrido Monteiro (1);

4º Colégio da Policia Militar do Ceará Ministro Jarbas Passarinho (2);

Escola de Ensino Médio (EEM) Doutor César Cals (1);

Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz (1);

Escola de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Parque Presidente Vargas (2);

EEFM Dona Júlia Alves Pessoa (1);

EEEP Doutor Salomão Alves de Moura (1);

EEMTI Casimiro Leite de Oliveira (1);

EEEP Aderson Borges de Carvalho (1);

EEM Joaquim Magalhães (1);

EEEP Antônia Nedina Onofre de Paiva (1).

Cerimônia de premiação

A 16ª edição iniciou no dia 6 de maio. Durante o processo, os inscritos participam de seis fases online com duração de uma semana cada, além da final presencial que ocorrerá nos dias 24 e 25 de agosto, na Unicamp, em Campinas (SP). O evento será dividido da seguinte maneira:

Sábado (24): Prova dissertativa;

Prova dissertativa; Domingo (25): Cerimônia de premiação para entrega das medalhas de ouro, prata e bronze.

Os medalhistas estão aptos a participar do edital "Vagas Olímpicas" da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), concorrendo a uma vaga no curso de graduação em História da instituição sem precisar fazer a seleção do vestibular.

Além disso, os vencedores de escolas públicas podem concorrer a uma bolsa de R$ 300 mensais, do CNPq, com duração de 12 meses. Para isso, os selecionados devem participar de pelo menos um dos projetos da ONHB em 2024 e 2025.

A Olimpíada Nacional em História do Brasil é um projeto de extensão da Universidade Estadual de Campinas, desenvolvido pelo Departamento de História por meio da participação de docentes, alunos de pós-graduação e de graduação.