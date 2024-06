Ceará se destaca com a maior classificação de equipes na Olimpíada Nacional em História do Brasil

A direção da 16ª Olimpíada Nacional em História do Brasil divulgou as equipes finalistas do concurso, nesta sexta-feira (29). Entre todos os estados, o Ceará foi destaque com 93 equipes aprovadas nas semifinais. Mais que o dobro do segundo estado colocado.

Os inscritos no ONHB passaram por seis fases online, tendo duração de uma semana cada. As provas contaram com questões de múltipla escolha e a realização de tarefas.

Veja também Colaboradores A priorização do orçamento público e seus impactos na educação federal Ceará ‘Escolas Nota 10’ premiadas pelo Governo do CE estão sem receber valor da recompensa desde a edição 2018

O conteúdo apresentado nas questões da Olimpíada indagaram sobre a História do Brasil, assuntos interdisciplinares, como geografia, literatura, arqueologia, patrimônio cultural, urbanismo, atualidades, entre outros assuntos

O formato oferece aos estudantes e professores a oportunidade de discutir temas que nem sempre são abordados em sala de aula ou estão presentes nos livros didáticos.

Veja ranking:

Ceará - 93 Bahia - 43 Pernambuco - 31 Minas Gerais - 30 São Paulo - 29 Rio Grande do Norte - 13 Rio Grande do Sul - 11 Paraíba - 9 Paraná - 8 Goiás - 7

Sergipe - 7

Santa Catarina - 7 Rio de Janeiro - 5 Alagoas - 4

Amapá - 4

Tocantins - 4

Mato Grosso do Sul - 4 Amazonas - 3

Acre - 3

Espírito Santo - 3

Distrito Federal - 3

Maranhão - 3

Piauí - 3

Mato Grosso - 3

Roraima - 3

Nas redes sociais, a direção da ONHB, felicitou os aprovados para a final das Olimpíadas.

"Parabéns a todas as equipes convocadas para a grande final da 16ª Olimpíada Nacional em História do Brasil. Deixamos aqui nosso agradecimento aos estudantes, professoras e professores, além das escolas que estiveram com a gente em mais uma edição", disse o comunicado da organização.

O estado do Ceará levou o maior número de medalhas da ONHB em 2023, um total de 18. Na sequência, estiveram São Paulo e Pernambuco, com 11 equipes medalhistas cada. Minas Gerais teve oito grupos vencedores.

Final da ONHB

A 16ª edição teve início no dia 6 de maio. Durante o processo, os inscritos participam de seis fases online com duração de uma semana cada, além da final presencial que ocorrerá nos dias 24 e 25 de agosto, na Unicamp, em Campinas (SP).

A Olimpíada Nacional em História do Brasil é um projeto de extensão da Universidade Estadual de Campinas, desenvolvido pelo Departamento de História por meio da participação de docentes, alunos de pós-graduação e de graduação.