Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (1)

A novela 'Alma Gêmea' desta segunda-feira (1) vai ao ar às 17:05, após 'Fé de um Campeão'. Nesse capítulo, Cristina percebe que Rafael está próximo de descobrir a verdade.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta segunda-feira

Cristina percebe que Rafael está próximo de descobrir a verdade. Ivan pergunta a Zulmira o que Eurico estava falando de Cristina. Zulmira conta que Eurico não considera Cristina tão honesta quanto parece. Raul garante a Dalila que ainda a ama e que não vai deixá-la casada com Roberval para sempre. Nina fica chateada ao perceber que Felipe só tem olhos para Mirella. Gumercindo percebe. Vitório obriga Olívia, mesmo doente, a comparecer à inauguração do restaurante. Alexandra fala para Serena que há muita inveja perto dela. Serena e Alexandra sentem simpatia uma pela outra. Ivan, a mando de Cristina, quebra o vidro da loja de rosas e foge. O policial Arthur vê o vidro quebrado e pede a Rafael para averiguar se houve alguma perda.

Ivan espera Rafael voltar para o restaurante para chamar Serena com a desculpa de que o botânico quer falar com ela. Olívia resolve ir atrás de Serena e Cristina a segue. Adelaide vê Débora sorrindo e, percebendo que ela está tramando algo, decide sair também. Guto surpreende Serena e a beija. Ciro vê a cena. Rafael chega e vê também. Serena empurra Guto e Rafael avança sobre ele. Guto cai e, logo em seguida, sai correndo. Rafael acusa Serena de traí-lo com outro homem. Serena fica indignada com a desconfiança de Rafael e lhe devolve o anel de noivado e lhe diz que não quer mais nada dele. Rafael vai embora muito magoado. Serena desmaia nos braços de Eduardo. Cristina manda que Ivan jamais fale sobre o que fez naquela noite.

Serena vê Cristina sorrindo. Agnes fala para Olívia e Adelaide que a cena que viram prova que elas não devem confiar em Serena. Olívia e Adelaide continuam se recusando a acreditar que Serena estivesse traindo Rafael. Ciro vai atrás de Guto e lhe pergunta por que ele beijou Serena. Guto sai correndo sem responder. Serena pensa em Rafael e chora sem parar. Cristina finge consolar Rafael e lhe serve uma bebida misturada com a poção. Raul diz a Olívia que, se seu restaurante continuar indo tão bem, vai começar a se interessar por ele. Olívia fica preocupada. Serena garante a Divina que não conhece Guto. Divina afirma para Serena que ninguém jamais acreditará nela. Rafael sente uma tontura e vê Serena no lugar de Cristina.

Cristina beija Rafael, que fica cada vez mais confuso. Ofélia paparica Joli e afirma que ele é o único que se importa com ela. Roberval revela a Dalila que a perdoaria se ela beijasse outro homem porque a ama. Vitório tenta beijar Olívia. Olívia explica para Vitório que eles não podem namorar porque Raul lhe ameaçou. Vitório se resigna e vai embora, deixando Olívia decepcionada. Serena fala para Terê que acha que tomou o rumo errado na vida. Felipe olha para o retrato de Luna e pede que ela faça com que Rafael descubra o que aconteceu de verdade. Rafael acorda no dia seguinte e fica chocado ao ver Cristina ao seu lado.

Que horas começa?

