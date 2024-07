Kevin Costner revela ter filmado longa sob efeito de morfina: 'Eu queria chorar'

Em entrevista à revista People, o ator Kevin Costner, de 69 anos, contou sobre os problemas de saúde que enfrentou durante as filmagens do filme 'Estrelas Além do Tempo', lançado em 2016. Ele revelou que chegou a tomar morfina devido às dores fortes que sentia devido ao quadro de pedras nos rins.

"Nunca trabalhei bêbado em um set. Nunca trabalhei drogado em um set, mas tomei morfina nas últimas duas semanas em que trabalhei em 'Estrelas Além do Tempo'", disse ele que, na trama, interpreta Al Harrison, um figurão da Nasa.

A doença foi descoberta no meio das filmagens e, segundo o astro, ele trabalhou 10 dias sob soro intravenoso. "Nem sei como. Cerca de três dias depois eu estava normal e então algo aconteceu comigo. Sentei no meu trailer com morfina no braço", explicou.

Veja também Zoeira Eliana no Fantástico: veja quais programas serão comandados pela apresentadora Zoeira Michael J. Fox, ator de 'De volta para o Futuro', toca guitarra com Coldplay no Festival Glastonbury

Marcas de agulhas

Por conta das medicações, o ator precisou trabalhar sempre com camisas de manga longa para que as marcas das agulhas não ficassem à mostra.

Costner disse ainda que a dor era insuportável, mas que encarou o desafio com a ajuda da medicação. "Eu queria chorar, mas estava todo mundo olhando, então não chorei", completou ele.