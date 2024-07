Brasil x Colômbia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Brasil enfrenta a Colômbia nesta terça-feira (2), às 22 horas, no no Levi’s Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos, pela 3ª rodada da Copa América 2024.

Onde Assistir

A partida será transmitida por: Globo, SporTV e Globoplay



Palpite para o jogo

Como chega a Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira chega para a 3ª rodada praticamente classificada para as quartas de finais. A vitória de 4 a 1 diante do Paraguai na sexta-feira foi fundamental para que a equipe canarinho chegasse para o 3º jogo precisando vencer para ser líder da chave e jogando por um empate para se classificar. E pelo saldo positivo de 3 gols, até uma derrota garante a Seleção Brasileira, desde que a Costa Rica não vença o Paraguai e desconte os gols de saldo.

Legenda: Dorival gostou da atuação contra o Paraguai e deve manter time Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Colômbia lidera com 6 pontos com duas vitórias convincentes (Paraguai por 2 a 1 e Costa Rica por 3 a 0). Assim, o técnico do Brasil, Dorival Junior, vê a partida como o maior teste até então, contra uma grande adversária, em jogo que decidirá o grupo D.

"Nós vamos fazer a melhor escalação possível. Não tem essa história de poupar ninguém nesse momento. Acho que é uma mostra de que nós queremos o melhor resultado na primeira fase da competição", disse o Dorival Junior.

Inicialmente, foi cogitado que os jogadores pendurados (Éder Militão, Wendell, Lucas Paquetá e Vini Jr) poderiam ser poupados. O treinador, no entanto, descartou essa possibilidade.

A atuação contra o Paraguai agradou ao treinador, que deve manter a formação que iniciou o jogo.

Prováveis Escalações

BRASIL:

Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Savinho. Técnico. Dorival Júnior.

COLÔMBIA:

Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí e Mojica; Lerma e Richard Ríos; Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Rafael Borré. Técnico: Néstor Lorenzo.

Ficha técnica

BRASIL X COLÔMBIA

Terceira rodada do Grupo D da Copa América

Data e horário: 02/07/2024, às 22h (de Brasília)

Local: Levi's Stadium, Santa Clara (EUA)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Auxiliares: Jorge Urrego (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)