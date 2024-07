Michael J. Fox, ator de 'De volta para o Futuro', toca guitarra com Coldplay no Festival Glastonbury

Eterno Marty McFly da trilogia "De volta para o futuro", o ator canadense Michel J. Fox, de 63 anos, surpreendeu e emocionou a plateia do Festival de Glastonbury no último sábado (29). Ele tocou as músicas "Fix You" e "Hymankind" com a banda Coldplay, principal atração do evento que ocorreu em Somerset, Inglaterra.

"Com seu riff de Chuck Berry e o jeito como socou Biff, senhoras e senhores, por favor deem as boas vindas a Michael J. Fox", anunciou o vocalista Chris Martin. Durante a apresentação, o grupo revelou ao público que Fox e o personagem Marty McFly foram a inspiração para a formação da banda britânica.

"O principal motivo por termos uma banda foi porque assistimos 'De volta para o futuro'", afirmou o vocalista. "Obrigado para sempre ao nosso herói e uma das pessoas mais incríveis da Terra, o Sr. Michel J. Fox."

Legenda: Na cena clássica do primeiro filme da trilogia "De Volta para o Futuro", Marty McFly toca “Johnny B. Good” no baile Encanto Submarino Foto: Reprodução

De volta para o Fututo

No longa de 1985, o jovem Marty vive uma viagem no tempo ao lado do cientista Doctor Brown e do icônico DeLorean. Ele se viu transportado para 1955 após uma experiência não sair como o esperado.

Essa não é a primeira vez que ele faz participação especial em um show da banda. Em 2016, o ator fez uma aparição surpresa em um show em Nova Iorque, no qual tocou "Johnny B. Goode", de Chuck Berry, com o Coldplay.

Fox foi diagnosticado com Parkinson aos 29 anos e desde então se tornou um ativista dedicado a incentivar o tratamento contra a doença. Ele está à frente da Fundação Michael J. Fox, que realiza pesquisas e trabalha pela conscientização sobre a doença.

Antes de se aposentar, em 2020, o ator ganhou diversos prêmios. Foram cinco Emmy, quatro Globos de Ouro, dois Screen Actors Guild Awards e um Grammy.