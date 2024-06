Divertida Mente 2 passa US$ 1 bilhão em bilheteria; veja 5 animações que também superaram a marca

Após nove dias do lançamento, a bilheteria do filme "Divertida Mente 2" contabilizou U$1,04 bilhão, neste domingo (30), no mundo todo. As informações são do Gshow.

Segundo a revista "Variety, o marco foi atingido em um período mais curto da história do cinema. Conforme a publicação, o longa arrecadou U$ 496,3 milhões na América do Norte e mais U$ 545,5 milhões no restante do globo.

Veja quais outras 5 animações bateram US$ 1 bilhão em bilheteria nos cinemas:

1. O Rei Leão (2019) - US$ $1,663 bilhões;

2. Frozen 2 (2019)- US$ $1,453 bilhões;

3. Super Mario Bros. O Filme (2023) - US$ 1,361 bilhões

4. Frozen (2013)- US$ 1,285 bilhões;

5. Os Incríveis 2 (2018) - US$ 1,243 bilhões.

Veja trailer de 'Divertida Mente 2'

Veja também Geek Morre Akira Toriyama, criador de 'Dragon Ball', aos 68 anos, devido a hematoma subdural agudo Zoeira Rock in Rio 2024: Shawn Mendes e Charlie Puth são confirmados no festival Zoeira Quem ganhou a prova do líder do BBB 24? Veja como está disputa no reality show

Com o início do ensino médio, Riley se depara com mais do que novas matérias, mas também com novas emoções. Ansiedade, Inveja, Tédio e Vergonha mudam a dinâmica no painel de controle da protagonista, antes administrado por Alegria, Tristeza, Raiva, Nojinho e Medo.

Nova fase, nova gerência. Com as novidades da adolescência, o poder sobre a mente da jovem muda e as antigas emoções passam a ser "reprimidas" pelas novatas. Em "Divertida Mente 2", o espectador acompanha a disputa entre os sentimentos.

Quando estreia 'Divertida Mente 2'

A sequência chegou aos cinemas brasileiros em 20 de junho de 2024.