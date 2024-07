Resultado da Quina 6470 de hoje, 02/07; prêmio é de R$ 3,0 milhões

A Quina de concurso 6470 vai sortear um prêmio de R$ 3,0 milhões. O sorteio acontece hoje 02/07, a partir das 20h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelo canal da Caixa no Youtube.

As dezenas sorteadas serão divulgadas nesta mesma página logo após o fim do sorteio.

Resultado Quina concurso 6470

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Veja também Germano Ribeiro 'Salário-esposa': lei que permitia pagamento extra a servidores casados é invalidada pelo STF Negócios Novo CEO dos Mercadinhos São Luiz projeta expansão fora da área nobre de Fortaleza

Como apostar na Quina?

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

Quanto custa apostar na Quina?

A aposta mínima custa R$ 2,50. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.

É preciso acertar quantos números para ganhar?

Para ganhar prêmios na Quina, você precisa acertar 2, 3, 4 ou 5 números.