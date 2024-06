Como escolher corretamente os lançamentos imobiliários de altíssimo padrão

Você está pensando em investir no mercado imobiliário de altíssimo padrão ou simplesmente quer entender melhor como funciona esse segmento tão exclusivo e sofisticado? Se é o seu caso, você está no lugar certo. Vamos conversar sobre como escolher os lançamentos de altíssimo padrão e o que você deve considerar para tomar a melhor decisão.

Primeiramente, vamos entender por que esses imóveis geralmente são lançados em regime de condomínio fechado a preço de custo. Esse modelo de negócio é muito vantajoso, pois permite que você compre um imóvel pagando apenas o valor de custo da construção, sem a margem de lucro que a construtora normalmente aplicaria.

Isso significa que você pode adquirir um imóvel de altíssimo padrão por um preço mais acessível. Claro, é importante se atentar às regras desse tipo de contrato e garantir que a construtora tenha uma boa reputação no mercado.

Quem são os compradores desses imóveis de altíssimo padrão?

Em geral, são pessoas que buscam não apenas um lugar para morar, mas um estilo de vida. São empresários, profissionais liberais de sucesso, e até investidores que veem nesses imóveis uma oportunidade de valorização segura e rentável.

Esses compradores têm exigências bem específicas: segurança, localização privilegiada, conforto, e exclusividade são apenas algumas das características que eles buscam.

Você pode estar se perguntando por que muitos desses imóveis são entregues sem acabamento. Essa é uma prática comum no mercado de altíssimo padrão e tem uma razão lógica: permite que o comprador personalize o imóvel de acordo com seu gosto pessoal.

Afinal, quem compra um imóvel desse nível muitas vezes quer algo único e exclusivo. Além disso, essa personalização pode agregar valor ao imóvel, facilitando uma futura revenda com lucro.

Falando em investimento, vale a pena colocar seu dinheiro em imóveis de altíssimo padrão?

A resposta é sim, mas com algumas ressalvas. Esse tipo de imóvel tende a valorizar ao longo do tempo, especialmente em cidades como Fortaleza, onde o mercado imobiliário está em constante crescimento.

No entanto, é essencial fazer uma análise cuidadosa do empreendimento, da localização e do potencial de valorização. Também é importante estar preparado para um investimento inicial mais alto e para um prazo de retorno mais longo.

Outro ponto que merece atenção é o custo de construção desses imóveis. Por que é mais alto? Bem, a resposta está nos detalhes. Materiais de alta qualidade, design arquitetônico sofisticado, tecnologias avançadas de construção e acabamentos de luxo elevam significativamente o custo. Mas, é justamente essa qualidade superior que torna esses imóveis tão desejados e valorizados no mercado.

E quanto à altura dos novos lançamentos?

Tem havido uma tendência crescente de construir prédios com até 50 andares, o que pode causar alguma resistência inicial por parte do público.

No entanto, esses edifícios altos oferecem vistas panorâmicas incríveis, além de um nível de exclusividade que muitos compradores de altíssimo padrão valorizam. Claro, a aceitação desse tipo de construção depende muito do perfil do comprador e da localização do empreendimento.

Se você está considerando investir em um lançamento de altíssimo padrão, é crucial estar bem informado e preparado.

Pesquise sobre a construtora, visite outros projetos realizados por ela e, se possível, converse com moradores de empreendimentos anteriores. Entender o que o mercado oferece e o que os especialistas recomendam pode fazer toda a diferença na hora de fechar negócio.

Podcast Casa Concreta

No podcast "Casa Concreta", do Diário do Nordeste e TV Diário, tivemos a oportunidade de conversar com Ricardo Bezerra, dono de uma das principais imobiliárias de Fortaleza, e Daniel Arruda, um arquiteto renomado.

Eles compartilharam insights valiosos sobre o mercado de altíssimo padrão e nos ajudaram a entender melhor as nuances desse segmento.

Ricardo destacou a importância de escolher bem a localização e de estar atento às demandas do mercado. Já Daniel nos falou sobre as tendências mais inovadoras na arquitetura de luxo e como a personalização pode agregar valor ao imóvel.

Para finalizar, lembre-se de que investir em imóveis de altíssimo padrão é uma decisão que exige planejamento e conhecimento.

Esteja sempre bem informado, considere todas as variáveis e não hesite em buscar ajuda de profissionais especializados. Assim, você estará mais preparado para concretizar seus sonhos de morar ou investir bem no mercado imobiliário.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

