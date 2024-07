De studios a prédio de luxo, Ceará se consolida como maior mercado da Moura Dubeux

O Ceará se tornou a principal praça da construtora pernambucana Moura Dubeux no ano passado e deve se consolidar nessa posição. A informação é de Eduarda Dubeux, diretora comercial, marketing e Customer Experience da companhia.

Segundo a executiva, o Estado vem capitaneando os números da empresa em vendas, lucratividade e lançamentos, superando Pernambuco. Um dos motivos para a virada foi a dificuldade de obter bons terrenos em áreas estratégicas de Recife.

Veja também Victor Ximenes Fortaleza terá primeiro prédio 'torcido' da América do Sul; veja fotos

Já em Fortaleza e na Região Metropolitana, a Moura Dubeux vem ganhando território há mais de 15 anos, iniciando em bairros como Fátima e investindo pesadamente em locais como Presidente Kennedy.

"De 2022 para cá, nós começamos a lançar em terrenos nobres. Lançamos no Meireles, no Porto das Dunas, no Cumbuco. E tudo isso vem ajudando o desempenho de vendas no Ceará".

O portfólio inclui desde studios até apartamentos de luxo, como o Casa Boris, de 37 andares, que está em construção e deve ser concluído em 2026.

Mood

Recentemente, a empresa lançou no Ceará a marca Mood - voltada para a classe média, com renda de R$ 12 mil, - que já estava presente em outras praças do Nordeste.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil