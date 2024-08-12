Assinante
Produtos
Colunistas
DN Ceará
Jogada
Negócios
PontoPoder
Segurança
Verso
- Newsletter
- Última Hora
Páginas
Automóvel
Ciência
Culinária
É Hit
Entrevista
Mundo
País
Papo Carreira
Ser Saúde
Seu Direito
Sisi
Tecnologia
Zoeira
DN Alagoas
DN Bahia
DN Maranhão
DN Paraíba
DN Pernambuco
DN Piauí
DN Rio Grande do Norte
DN Sergipe
Brasileirão Serie A - Classificação
Serviços
- Newsletter
Portal da privacidade
Projeto Comprova
Publicidade Legal
- Última Hora
Projetos
Praia é Vida
Projeto Elas
Terra de Sabidos
Cancelar
Sexta-feira, 31 de Outubro de 2025
Home
Última Hora
DN Ceará
PontoPoder
Segurança
Jogada
Negócios
Verso
Zoeira
Colunistas
Mario Mesquita
Economista-chefe e sócio do Itaú Unibanco, com doutorado em economia pela Universidade de Oxford. Assina coluna mensal.
Opinião
Como é o comércio exterior no Nordeste? China e EUA disputam mercados
Opinião
O comércio exterior do Nordeste
Opinião
Desemprego no Brasil e no Nordeste
Opinião
Considerações sobre o PIB nacional e o regional
Opinião
PIB no Brasil e no Nordeste
Opinião
Como o El Niño impacta a economia do Nordeste? Entenda
Opinião
Cenário mais favorável para o Brasil e o Nordeste
Opinião
Desigualdade no Brasil e no Nordeste
Opinião
A economia nordestina no primeiro trimestre
Opinião
Considerações sobre a inflação no Nordeste em 2022 e o que esperar para este ano
Opinião
O desempenho econômico do Nordeste em 2022
Opinião
A recuperação do mercado de trabalho no Nordeste
Opinião
A queda da gasolina no Brasil e no Nordeste
Opinião
Comércio exterior do Nordeste
Opinião
Um mercado de trabalho fragmentado
Opinião
Nordeste em divergência?
A economia nordestina tem exibido dinâmica distinta da nacional nos últimos seis meses
Opinião
Inflação nordestina em 2021 e 2022
Opinião
Turismo e a recuperação do Nordeste
Opinião
Os ventos que ajudaram o país a navegar pela crise hídrica
Opinião
Economia nordestina em um ano difícil
1
2
3