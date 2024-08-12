Diário do Nordeste
Mario Mesquita Economista-chefe e sócio do Itaú Unibanco, com doutorado em economia pela Universidade de Oxford. Assina coluna mensal.
navios atracados no porto do pecém



Como é o comércio exterior no Nordeste? China e EUA disputam mercados


12 de Agosto de 2024
Complexo do Pecém



O comércio exterior do Nordeste


04 de Julho de 2024
Carteira de trabalho



Desemprego no Brasil e no Nordeste


07 de Junho de 2024
Blocos formando a palavra PIB com moedas e um cofre-porquinho sobre uma mesa



Considerações sobre o PIB nacional e o regional


30 de Novembro de 2023
Letras formando PIB com bandeira do Brasil ao fundo



PIB no Brasil e no Nordeste


21 de Setembro de 2023



Como o El Niño impacta a economia do Nordeste? Entenda


31 de Julho de 2023



Cenário mais favorável para o Brasil e o Nordeste


29 de Junho de 2023
Salvador, Bahia



Desigualdade no Brasil e no Nordeste


25 de Maio de 2023
Salvador (BA)



A economia nordestina no primeiro trimestre


27 de Abril de 2023
Inflação



Considerações sobre a inflação no Nordeste em 2022 e o que esperar para este ano


26 de Janeiro de 2023
Vista aérea da orla de Fortaleza



O desempenho econômico do Nordeste em 2022


29 de Dezembro de 2022



A recuperação do mercado de trabalho no Nordeste


24 de Agosto de 2022



A queda da gasolina no Brasil e no Nordeste


27 de Julho de 2022
Porto do Pecém



Comércio exterior do Nordeste


26 de Maio de 2022



Um mercado de trabalho fragmentado


27 de Abril de 2022



Nordeste em divergência?

A economia nordestina tem exibido dinâmica distinta da nacional nos últimos seis meses


30 de Março de 2022



Inflação nordestina em 2021 e 2022


24 de Fevereiro de 2022



Turismo e a recuperação do Nordeste


19 de Janeiro de 2022
Torres eólicas



Os ventos que ajudaram o país a navegar pela crise hídrica


17 de Dezembro de 2021



Economia nordestina em um ano difícil


17 de Novembro de 2021
