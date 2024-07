'Enem dos concursos': novo cronograma do CNU é divulgado pelo Governo

Um novo cronograma do Concurso Nacional Unificado (CNU), também conhecido como "Enem dos concursos", será divulgado nesta quinta-feira (4), a partir das 10h, pelo Governo Federal. As provas do certame, que deveriam ter sido aplicadas em 5 de maio, foram adiadas para 18 de agosto devido às enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul.

O calendário será revelado durante uma coletiva de imprensa realizada pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), em Brasília, e contará com a participação da titular da Pasta, Esther Dweck. O evento será transmitido ao vivo pelo canal da instituição no YouTube. (Acompanhe abaixo)

CNU, o 'Enem dos concursos'

O certame será aplicado em 228 cidades brasileiras. Ele é dividido por blocos temáticos com o objetivo de focar nas aptidões de cada candidato e atender as demandas dos diversos órgãos federais por novos servidores. Durante a inscrição, o candidato escolheu um único bloco temático, com a possibilidade de concorrer a todos os cargos da categoria.

O número total de candidatos chegou a 2,1 milhões. Os inscritos para os blocos de nível superior (1 a 7) responderão 20 questões objetivas — de múltipla escolha — sobre conhecimentos gerais e uma questão dissertativa de conhecimento específico. Para o bloco de nível médio (bloco 8), os candidatos farão 20 questões objetivas — de múltipla escolha — e uma redação.

Já os candidatos dos blocos de nível superior (1 a 7) responderão a 50 questões objetivas — de múltipla escolha — de conhecimentos específicos. Enquanto os inscritos no bloco de nível médio farão mais 40 questões objetivas — de múltipla escolha. As provas para o nível médio não incluem questões dissertativas, apenas a redação no período matutino.

No certame serão selecionados, de uma só vez, 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais, sendo 692 vagas de nível médio e 5.948, para nível superior (graduação), com remunerações de até R$ 22,9 mil.