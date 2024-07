Mais Médicos abre inscrições para 3.184 vagas, sendo 252 no Ceará; veja lista de cidades

Estão abertas, a partir desta terça-feira (2), as inscrições da seleção de profissionais para o programa Mais Médicos, do Ministério da Saúde. Ao todo, são disponibilizadas 3.184 vagas em todo o Brasil, com reserva para grupos étnico-raciais e pessoas com deficiência. No Ceará, há 252 oportunidades disponíveis (detalhadas abaixo).

Interessados em se candidatar devem se inscrever, até as 18h do próximo sábado (6), exclusivamente pela internet, por meio do site da iniciativa.

Veja também Papo Carreira Concurso do Banco do Brasil tem vigência prorrogada; saiba novo prazo Papo Carreira Correios terão concurso para contratar 3,2 mil carteiros; veja detalhes Papo Carreira Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará

Podem participar da seleção os seguintes profissionais:

médicos formados em universidades brasileiras ou com diplomas revalidados no Brasil, com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM);

médicos brasileiros com habilitação para exercer a profissão no exterior;

médicos estrangeiros com habilitação para exercer a profissão no exterior.

No caso de estrangeiros, o Ministério da Saúde exige que o profissional tenha conhecimento em língua portuguesa, além das regras de organização do Sistema Único de Saúde (SUS).

Publicado nessa segunda-feira (1º), o novo edital dos Mais Médicos detalha que no Ceará as oportunidades são distribuídas em 104 municípios, entre eles Fortaleza, Sobral, Maranguape, Pacajus e São Gonçalo do Amarante. A maioria das vagas é na Capital.

VAGAS DO MAIS MÉDICOS NO CEARÁ