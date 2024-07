Como lidar com a linha tênue que separa amizade e relação profissional

No ambiente de trabalho, é natural desenvolver amizades com colegas, já que passamos boa parte do nosso tempo juntos. Essas amizades podem ser benéficas ou prejudiciais, dependendo do nível de profissionalismo com que são geridas. A chave para manter um ambiente de trabalho saudável e produtivo está em estabelecer limites claros e diferenciar os laços de amizade das responsabilidades profissionais.

Você já sentiu dificuldade em dar feedback a um colega que também é seu amigo? Isso é frequente nas organizações e pode comprometer os resultados. Favorecer amigos pode gerar ressentimentos entre os demais colegas, minar a confiança e a coesão da equipe, levar a um ambiente de trabalho tóxico onde mérito e justiça são questionados, afetando a moral e a produtividade geral.

Alguns profissionais têm dificuldade em dizer “não” por diversos motivos, incluindo o desejo de pertencer, adotando uma postura subserviente e passiva que prioriza laços de amizade. Esse comportamento pode ser mais intenso quando o outro possui uma personalidade mais forte. Alguns sinais de que a amizade está atrapalhando o relacionamento profissional incluem:

Líderes delegam desproporcionalmente as tarefas mais desejáveis ou menos desafiadoras aos “amigos”.

Feedbacks ou avaliações de desempenho são mais brandos para amigos, independentemente da performance real.

Colegas procrastinam tratar assuntos importantes com outros membros do time por constrangimento devido à amizade.

Os mais próximos do líder são promovidos ou reconhecidos com mais frequência do que outros igualmente qualificados.

Benefícios, como horários flexíveis ou oportunidades de treinamento, são concedidos mais frequentemente aos mais próximos.

O colega mais vulnerável acaba acumulando atividades que não são suas para “evitar aborrecimentos”.

A amizade pode ser benéfica?

A amizade no ambiente de trabalho também pode ser extremamente benéfica se gerida com profissionalismo. Amizades podem aumentar a colaboração, fortalecer o trabalho em equipe e criar um ambiente de apoio mútuo. Colegas que são amigos tendem a se comunicar melhor, entender as necessidades uns dos outros e oferecer ajuda de forma mais proativa. Esse tipo de relacionamento pode levar à maior satisfação no trabalho e ao aumento da produtividade.

A harmonia dos relacionamentos profissionais depende do nível de maturidade, compromisso de cada um e, acima de tudo, de uma comunicação clara. Deixar explícitas as expectativas e os limites podem evitar mal-entendidos e conflitos. Além disso, é fundamental lembrar de que a amizade no trabalho deve ser uma via de mão dupla, em que ambos os lados respeitam e compreendem a importância do profissionalismo.

Estabelecendo limites claros, é possível lidar com situações desafiadoras de forma eficaz. Fornecer feedback negativo a um amigo, por exemplo, pode ser feito de maneira construtiva, minimizando desconfortos e evitando ressentimentos. Decisões de promoção ou alocação de projetos também podem ser gerenciadas com imparcialidade, garantindo justiça e meritocracia no ambiente de trabalho.

Uma boa prática é definir horários e contextos específicos para interações mais pessoais. Por exemplo, o intervalo para o café ou o almoço pode ser um momento adequado para conversas informais. Já nas reuniões e durante a execução de tarefas, é importante adotar uma postura profissional, garantindo que as responsabilidades sejam cumpridas de forma eficaz.

Por fim, manter a imparcialidade e o profissionalismo garante que todos sejam tratados de forma justa, contribuindo para um ambiente de trabalho mais saudável. Com essas práticas, é possível cultivar amizades valiosas no trabalho sem comprometer a ética e a produtividade, aproveitando o melhor das relações pessoais para fortalecer o ambiente profissional.

E você? Sabe manter o equilíbrio entre amizade e profissionalismo?

Para avaliar como você está e criar estratégias para manter esse equilíbrio, aqui estão algumas reflexões importantes:

Consigo ser profissional e imparcial nos momentos em que preciso tratar com meus colegas/pares mais próximos assuntos relacionados ao trabalho?

O laço de amizade que tenho com alguns colegas está contribuindo positivamente para o ambiente de trabalho ou está causando conflitos e prejuízos às entregas almejadas pela empresa?

Sinto-me à vontade para discordar de um colega de trabalho que também é meu amigo ou para cobrar atividades de trabalho?

Como líder, sinto-me à vontade para corrigir ou demitir qualquer liderado, independentemente da minha proximidade pessoal com eles?

Estou tratando todos os colegas/liderados com a mesma imparcialidade e respeito, independentemente da minha relação pessoal com eles?

Dedico o mesmo tempo e atenção para ajudar todos os membros da equipe, não apenas aqueles com quem tenho uma relação de amizade?

Tenho clareza ao comunicar expectativas e limites a amigos no ambiente de trabalho?

Estou atento para perceber se outros membros da equipe sentem que há favoritismo em minhas decisões?

Responder a essas perguntas pode ajudar a identificar áreas onde a profissionalidade pode estar sendo comprometida e orientar ações para melhorar a convivência e a produtividade no ambiente de trabalho.

