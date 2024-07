Pix vai funcionar por aproximação, diz Banco Central; veja atualizações

Os pagamentos via Pix vão ganhar uma nova funcionalidade. Para simplificar a jornada de clientes, a ferramenta irá funcionar por aproximação, conforme informaram o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional nesta quinta-feira (4). A atualização faz parte das novas regras do Open Finance, que visam diminuir etapas nos pagamentos online e possibilitar a oferta de Pix nas carteiras digitais, as chamadas wallets.

"A partir do ecossistema do Open Finance, da simplificação da jornada de pagamento, vai ser possível a gente ter o Pix por aproximação", afirmou o diretor de Regulação do Banco Central, Otávio Damaso.

Segundo Damaso, o Open Finance "já é uma realidade" no Brasil. Ele afirmou que há instituições financeiras com até 65 produtos desenvolvidos com base no sistema financeiro aberto. "O Open Finance é uma realidade, é uma jornada e, daqui para a frente, a gente só vê a expansão dele", afirmou. "É todo mundo utilizando esse ecossistema".

A partir da mudança, os pagamentos por aproximação com o Pix irão permitir que o usuário realize a transação sem a necessidade de acessar o aplicativo de sua instituição financeira.

Conforme o BC, as novas regras ampliam o escopo de instituições que participam do ecossistema do Open Finance, passando a abranger empresa de investimento e operações de câmbio, por exemplo.

O Banco Central também aprovou a estrutura definitiva de governança do Open Finance pavimentando o seu desenvolvimento mais rápido. Essa governança definitiva passará a ter personalidade jurídica e estrutura organizacional próprias.

Com a Open Finance, as instituições financeiras irão criar Super Apps, consolidando todas as soluções e informações em um único aplicativo.