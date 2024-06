Pix Garantido é aposta do Banco Central como alternativa ao cartão de crédito

O Banco Central está desenvolvendo uma nova modalidade de Pix que será uma alternativa ao uso dos cartões de crédito. Intitulado "Pix Garantido", a ferramenta possibilitará o parcelamento de compras pelos clientes. Conforme o g1, ainda não há previsão de data do lançamento, nem se haverá cobrança de juros.

"O PIX Garantido (parcelado) é um produto na agenda evolutiva do PIX, porém ainda não foi lançado pelo Banco Central e não há previsão de lançamento. Nada impede que os bancos, desde já, ofertem crédito e a possibilidade de pagamento em parcelas com o PIX aos seus clientes. É um produto de cada banco", informou o Banco Central.

O Banco Central acrescentou que algumas instituições financeiras já estão oferecendo essa alternativa, como uma operação de crédito. Porém, o Pix Garantido exigirá que os clientes tenham dinheiro em conta corrente para que os pagamentos nas datas de vencimento das parcelas sejam realizados.

"Diferentemente do cartão de crédito, é necessário ter o dinheiro disponível em conta para usar o PIX Garantido. A expectativa é que o PIX complemente as atuais formas de pagamento, com maior comodidade ao usuário". Federação Brasileira de Bancos (Febraban)

A expectativa é que, caso o cliente não tenha recursos para pagar as parcelas na data do vencimento do Pix Garantido, ele entre no limite do cheque especial, e a transação contará com cobrança de juros.