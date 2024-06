Fortaleza é a terceira capital que mais gerou empregos no País; Ceará criou quase 7 mil vagas

Fortaleza foi a terceira capital do País que mais gerou vagas de trabalho em maio. No período, a cidade criou 4,6 mil postos com carteira assinada.

A Capital ficou atrás apenas de São Paulo (10,5 mil) e Rio de Janeiro (7,5 mil).

Além disso, o Ceará gerou em maio deste ano quase 7 mil postos de trabalho. É o melhor resultado para o período desde 2020.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram divulgados nesta quinta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Resultados do Ceará

Para o Ceará, esse é o melhor resultado para maio da série histórica do Novo Caged, iniciada em 2020. É também o quinto mês consecutivo com saldo positivo para o estado, resultado da relação entre o número de contratações com carteira assinada (52.255), que superou o de demissões (45.299).

O governador Elmano de Freitas comemorou o acumulado de 76.848 novos postos de trabalho gerados desde janeiro de 2023. E apontou: “O trabalho continua para ampliarmos ainda mais as oportunidades para os cearenses, realizando mais investimentos e atraindo mais empresas”.

Veja o histórico do Ceará

Maio 2020: -12.194

Maio 2021: 2.799

Maio 2022: 6.835

Maio 2023: 3.172

Maio 2024: 6.956

Nas redes sociais, ele ainda destacou: “O setor de serviços apresentou o melhor resultado (3.567). Contudo, a indústria (1.758), a construção civil (857) e o comércio (778) também registraram saldos positivos”.

Fortaleza lidera no Norte e Nordeste

Na Capital, o resultado foi puxado pelo setor de serviços (3.144), seguido da construção civil (733), indústria (494) e do comércio (259).

Em maio, o saldo global de empregos gerados no Estado do Ceará (6.956), Fortaleza foi o município que mais gerou (1º lugar) empregos (saldo de empregos de 4.651).

Para o secretário Municipal do Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Nogueira, Fortaleza vem liderando com folga a geração de empregos no Norte e Nordeste.

Ele também disse que os números são reflexo das Leis de Incentivos Fiscais, que atraem empresas para Fortaleza.

"Recentemente tivemos o anúncio da instalação de um grande Data Center com investimento de R$ 1 bi na região da Praia do Futuro", pontuou.