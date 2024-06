Banco Central posta meme sobre Divertida Mente 2 e gera polêmica: 'A vontade de gastar sem poder'

O Banco Central do Brasil (BC) fez uma publicação com um meme sobre o filme Divertida Mente 2 e gerou polêmica nas redes sociais, por conta dos "atritos" recentes com o governo federal. A publicação mostra uma nova emoção, que é a "vontade de gastar sem poder".

O filme tem como personagens principais as emoções humanas, e no segundo capítulo da franquia, uma nova foi adicionada, a ansiedade. Isso se relaciona ao momento atual do País, pois nas últimas semanas o presidente Lula (PT) tem feito críticas ao BC por manter a taxa básica de juros, a Selic, em um patamar considerado levado.

O BC rebateu, afirmando que o cenário de controle de gastos por parte do governo requer a manutenção da taxa no patamar de 10,5%. Caso o País não controle os gastos, a inflação tende a aumentar.

Críticas de Lula ao BC

Lula, inclusive, criticou duramente o BC durante entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste e à Verdinha FM 92.5, no último dia 20, durante visita presidencial ao Ceará.

"A decisão do Banco central foi investir no sistema financeiro, especuladores que ganham dinheiro com os juros, e nós queremos investir na produção", pontuou o presidente.

Nos últimos dias, o presidente direcionou algumas críticas ao presidente do BC, Roberto Campos Neto. Lula o chamou em ocasiões de "esse rapaz".

"Nós só temos uma coisa desajustada no Brasil neste instante: é o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. Um presidente do Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar o país. Não tem explicação a taxa de juros do jeito que está", disse Lula à CBN.