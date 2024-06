Lula critica juros no Brasil: 'decisão do Banco Central foi investir no sistema financeiro'

A manutenção da taxa básica de juros (Selic) do Brasil a 10,5% ao ano pelo Banco Central foi duramente criticada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira (20) em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste e à Verdinha 92,5.

Cumprindo agenda oficial em Fortaleza, o presidente reiterou por diversas vezes que a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), anunciada nesta quarta-feira (19), prejudica o povo brasileiro, e acusou o Banco Central de atuar junto aos interesses do mercado financeiro.

A decisão do Banco central foi investir no sistema financeiro, especuladores que ganham dinheiro com os juros, e nós queremos investir na produção. Luiz Inácio Lula da Silva Presidente da República

Foi a primeira vez em quase um ano que o Copom decidiu pela manutenção da taxa básica de juros no mesmo patamar da última reunião. Ao longo de 10 meses, a Selic despencou mais de três pontos percentuais, mas está acima ainda do ideal previsto pelo mercado financeiro, de taxa abaixo dos 10% ao ano.

Com a decisão do comitê, foi interrompida uma sequência de sete reduções seguidas na taxa de juros brasileira. Na última reunião, no início de maio, a queda na Selic já havia sido menor do que o esperado: de somente 0,25 ponto percentual (10,75% para 10,5% ao ano).

Lula cumpre agenda oficial em Fortaleza nesta quinta-feira. O presidente comparece ao Palácio da Abolição no início da tarde desta quinta-feira para anunciar investimentos para o setor da educação, como obras no Campus Iracema e o novo Hospital Universitário da Universidade Federal do Ceará (UFC).

CONFIRA A ENTREVISTA DO PRESIDENTE LULA NA ÍNTEGRA