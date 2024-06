'Taxa das blusinhas' para compras internacionais até US$ 50 valerá a partir de 1º de agosto

O presidente Lula sancionou, nesta quinta (27), a lei que determina a cobrança do imposto de importação para compras internacionais de até US$ 50, mais conhecida como 'taxação das blusinhas'. A sanção ocorreu em uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social.

A nova taxa passará a valer a partir de 1º de agosto deste ano.

Anteriormente, as compras em questão estavam sujeitas apenas à incidência do ICMS, um imposto estadual. Agora, o texto inclui no preço, antes do ICMS, um imposto de importação de 20% sobre o valor da compra.

A introdução da cobrança citada foi negociada entre o Congresso e a área econômica do governo. O primeiro não queria aumentar a carga tributária, enquanto o segundo tenta elevar a arrecadação.

Ainda na quarta-feira (26), o presidente Lula havia classificado a cobrança como "irracional". A declaração foi concedida em entrevista ao portal Uol.

"Nós temos um setor da sociedade brasileira que pode viajar uma vez por mês para o exterior, e pode comprar até US$ 2 mil sem pagar imposto. Pode chegar no free shop e comprar mil, e pode comprar mil no país, e não paga imposto. E é maravilhoso, fiz isso para ajudar a classe média, a classe média alta", iniciou.

Logo em seguida, continuou o pensamento. "Agora, quando chega a minha filha, a minha esposa, que vai comprar US$ 50, eu vou taxar US$ 50? Não é irracional? Não é uma coisa contraditória?", pontuou.

Projeto sancionado

A taxação de compras estava inclusa no Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), que também inclui o incentivo à produção de veículos sustentáveis. O objetivo seria reduzir as taxas de emissão de carbono da indústria de automóveis até 2030.

O texto em questão prevê benefícios fiscais para empresas que investirem em sustentabilidade, além de estabelecer novas obrigações para a venda de veículos novos no país.