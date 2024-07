Crescem 34% as exportações de aço da ArcelorMittal Pecém

ArcelorMittal unidade Pecém celebra aumento de 34% das exportações e a marca de 21,4 milhões de toneladas de placas de aço produzidas

São 550 tipos de aço ao carbono, dos quais 222 de alto valor agregado (HAV), representando cerca de 40% de toda a produção

Festa na ArcelorMittal Pecém, que incrementou o seu volume de exportações de janeiro a maio de 2024. Foram mais de 880 mil toneladas de placas de aço levadas do Ceará para o mundo, 34% superior em montante exportado pela empresa no mesmo período em 2023 (658 mil t).

“Hoje, a nossa unidade Pecém está em franca evolução. Conseguimos alcançar, no ano passado, a máxima capacidade produtiva pela primeira vez na história da usina, e estamos mantendo esse ritmo no ano em curso de 2024. Isto se dá em função do aprimoramento das condições de performance, aliada à evolução da produção do aço como um todo na planta. Nós enxergamos um presente brilhante e um futuro promissor para nossa unidade. Inclusive, estamos com estudos e planejamentos para novos projetos. O momento, agora, é de ampliar as condições de estabilidade e consolidar o atingimento da máxima capacidade produtiva. Nós já estamos capazes, hoje, de atuar em um mercado onde a gente não estava, que é o do Norte-Nordeste brasileiro, e de ter mais possibilidade de exportação pela localização geográfica que o Ceará tem", diz Erick Torres, o CEO da ArcelorMittal Pecém.

A unidade Pecém da ArcelorMittal representa 100% da produção de aços planos no Nordeste, o que coloca o Ceará como o 4º maior produtor de aço do Brasil. Pecém representa 9,5% de todo o aço bruto produzido no Brasil e também 22% de todo o aço bruto produzido pela ArcelorMittal no Brasil.

Em junho passado, a usina siderúrgica do Pecém completou 8 anos do início de suas operações. Desde o dia 10 de junho de 2016, quando houve o acendimento (blow-in) do Alto-Forno de 100 metros de altura, até abril de 2024, já foram produzidas 21,4 milhões de toneladas de placas de aço de alta tecnologia e qualidade em São Gonçalo do Amarante.

Atualmente, a ArcelorMittal atende clientes da indústria naval, de óleo & gás, automotiva e construção civil, com um portfólio que dispõe de 550 tipos de aço ao carbono, sendo 222 tipos de aço de alto valor agregado (HAV).

A placa de aço da unidade Pecém da ArcelorMittal conta com certificações de Qualidade (ISO 9001), de Meio Ambiente (ISO 14001) e de Alta Tecnologia (International Automotive Task – IATF, Maxion Wheels, Siemens Gamesa, Caterpillar e Scania). O produto já foi exportado para mais de 20 países.

Cristina Yuan, diretora de Assuntos Institucionais do Instituto Aço Brasil., informa que, atualmente, o Brasil dispõe de uma capacidade instalada de 51 milhões de toneladas/ano de aço bruto e um parque produtor integrado por 31 usinas administradas por 11 diferentes grupos de empresas.

A produção mundial de aço bruto é de 1.891 milhões de toneladas, e o Brasil ocupa o 9º lugar, com 32 milhões de toneladas produzidas em 2023. Os setores de construção civil, automotivo e de bens de capital (maquinários e outros) representam 84% do consumo do aço.

"O aço é imprescindível na vida das pessoas. Seja em itens pequenos e invisíveis, ou em grandes, como navios e ferrovias, o aço está presente. E o consumo de aço e o PIB do país andam juntos. Existe uma estrita correlação. O crescimento do país se reflete em projetos de infraestrutura, na construção civil e na produção de máquinas e equipamentos, aumentando a demanda de aço", afirmou Yuan.

Segundo ela, os investimentos das empresas associadas ao Aço Brasil deverão somar R$ 100,2 bilhões, entre os anos de 2023 e 2028. O compromisso do setor com a sustentabilidade já resulta, anualmente, em 9 milhões de toneladas de sucata de aço recicladas; quase 100% de reaproveitamento de coprodutos; 97% de recirculação de água; e 50% de geração própria de energia elétrica.

A ArcelorMittal é a maior produtora de aço no Brasil e líder mundial. Opera na produção de aços no País, com capacidade instalada superior a 15,5 milhões de toneladas/ano. Com unidades industriais em 8 estados, emprega cerca de 20 mil pessoas diretamente. O propósito da ArcelorMittal é produzir aços inteligentes para as pessoas e o planeta.