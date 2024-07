Cristiano Maia na vice-presidência da Abipesca

Ontem, em Brasília, o empresário cearense Cristiano Maia, maior criador de camarão do país, tomou posse da vice-presidência da Associação Brasileira das Indústrias de Pescado (Abipesca).



O evento aconteceu às 18 horas, na sede da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), presidida pelo deputado Moisés Lupíon. O ministro da Pesca, André de Paula, compareceu.

Também estiveram presentes vários deputados federais que integram a FPA, entre os quais Luis Nishimori, Alceu Moreira, Rafel Pezenti e Fernanda Pessoa.

O presidente da Abipesca, Eduardo Lobo, ao dar posse a Cristiano Maia, ressaltou suas qualidades de liderança no universo da pesca e da aquicultura brasileiras e afirmou que o ele dará valiosa contribuição à entidade e à própria atividade, uma vez que sua empresa é a maior do Brasil no setnor da carcinicultura.

O secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo do Ceará, agrônomo Sílvio Carlos Ribeiro, presente à solenidade, declarou-se muito bem impressionado com o prestígio que Cristiano Maia goza hoje na comunidade da pesca e da aquicultura. “Todos os presentes, e eram muito, fizeram questão de abraçar o novo vice-presidente da Abipesca”, informou o secretário.

Cristiano Maia é um industrial da aquicultura. Sua fazenda Potiporã, localizada no município de Pendências, no litoral Oeste do Rio Grande do Norte, é a maior do país, ocupando 2 mil hectares, dos quais 1.200 são mais de 400 viveiros de criação de camarão.



A fazenda tem uma área industrial para o beneficiamento do camarão e, ainda, um grande laboratório, no qual trabalham alguns cientistas estrangeiros que desenvolvem pesquisas para o melhoramento genético do camarão da Potiporã, que é comercializado para todo o país com a marca Samaria.

A Fazenda Potiporã também dispõe de um parque de geração de energia solar fotovoltaica que fornece mais da metade do seu consumo diário, reduzindo seus custos.

A empresário Rita Grangeiro, dona da Fazenda Granjeiro, que cultiva e comercializa feijão e coco verdes durante o ano inteiro em Paracuru, no Litoral Norte do Ceará, também compareceu à posse de Cristiano Maia. Falando à coluna, ela disse que, como cearense, se sentiu “orgulhosa de ver um colega nosso alcançar posição de destaque nacional numa área importante do agronegócio brasileiro”.

Cristiano Maia esteve na solenidade acompanhado de sua mulher Luzia.