FNDE abre processo seletivo com 39 vagas para analista de prestação de contas

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) abriu, nesta quinta-feira (4), as inscrições de processo seletivo para analista de prestação de contas.

São ofertadas 39 vagas temporárias de preenchimento imediato, sendo 29 para ampla concorrência, duas para pessoas com deficiência e oito para pessoas negras. O limite de aprovados, incluindo as vagas imediatas, é de 78 pessoas.

A remuneração inicial é de R$ 6.130 mensais, com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. O período de contratação é de dois anos, com possibilidade de prorrogação.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até as 18h (horário oficial de Brasília) do dia 24, pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame.

Os candidatos deverão atender aos requisitos especificados no edital, que incluem diploma registrado de curso superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Provas

A seleção será por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório.

As provas objetivas e a prova discursiva, assim como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, serão realizadas em Fortaleza e nas cidades de Brasília, Curitiba, Manaus e São Paulo.

Os aprovados no concurso serão lotados em Brasília e desempenharão funções essenciais para assegurar que os investimentos na Educação sejam aplicados de forma correta e em conformidade com as normativas vigentes.