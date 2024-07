Prefeitura de Mombaça abre inscrição de concurso com mais de 300 vagas; veja detalhes

A Prefeitura de Mombaça, no interior do Ceará, está com inscrições abertas para concurso público, com oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. Ao todo, são 187 vagas imediatas distribuídas em 52 cargos, além de 175 para cadastro de reserva.

Entre os cargos disponíveis estão: Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista Categoria B e D, Agente Administrativo, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Saúde Bucal, Técnico em Enfermagem, Biomédico, Cirurgião Dentista, Educador Físico, Enfermeiro e outros.

Os salários variam de R$ 1.412 até R$ 4.580,57, a depender do cargo, assim como a carga horária que pode ser de 100 horas até 200 horas mensais.

>> Veja edital

Inscrições

As inscrições devem ser feitas até 4 de agosto pelo site da Universidade Patativa. O candidato poderá realizar inscrição para diferentes níveis, desde que a realização da prova seja em dias distintos.

O valor da inscrição é de R$ 80 para nível fundamental, R$ 110 para o nível médio, e R$ 140 para o superior.

As provas de nível médio serão aplicadas no dia 11 de setembro. Já para fundamental e superior, serão no dia 22 de setembro.