Conhecimentos Gerais para Concurso: o que é e como estudar

Presente na vida escolar dos brasileiros desde cedo, os chamados conhecimentos gerais são um conjunto de conteúdos com informações consideradas pertinentes e relevantes sobre temas e áreas diversos da sociedade, entre eles: atualidades, cultura, ciência, política, tecnologia, artes, e outros.

No atual contexto dos concursos públicos, as provas de conhecimentos gerais estão cada vez mais presentes nas bancas. Como parte importante da avaliação, o objetivo é identificar a capacidade do candidato de compreender o mundo ao seu redor e tomar decisões embasadas no exercício do seu futuro cargo.

De acordo com o professor do Gran Concursos, Marcos Fonseca*, o Marquinhos, os conhecimentos gerais podem ser cobrados em concursos diversos, seja em certames de nível estadual ou federal, para tratar de assuntos mais locais, em contextos de âmbito nacional, ou abordando questões internacionais.

Segundo ele, a importância dessa prova é "filtrar candidatos que estão atualizados com o contexto contemporâneo do órgão com o serviço público, [saber] quais são as novidades, e quais as inovações possíveis que esse candidato a futuro servidor pode trazer para o serviço público", afirma.

Em quais provas pode ser cobrado?

Ainda conforme o especialista, as bancas de concursos públicos podem cobrar conhecimentos gerais em provas de todos os níveis de escolaridades, seja em avaliações objetivas e de múltipla escolha, assim como em provas discursivas.

Ele cita bancas como Cebraspe, FGV e FCC como exemplo de instituições que já cobraram os conhecimentos gerais em provas discursivas, embora o perfil tenha mudado ao longo dos anos.

"De um tempo para cá, confesso que essas bancas têm privilegiado os conhecimentos específicos nas questões discursivas, então não tem sido uma tendência de aumentar a cobrança de conhecimentos gerais nas provas discursivas", afirma.

Entre os tópicos que podem ser abordados em provas de conhecimentos gerais, segundo Marquinhos Fonseca, estão:

Atualidades;

Meio ambiente;

Política;

Economia;

História;

Geografia e geopolítica;

Cultura e sociedade;

Tecnologia;

Inovação, saúde pública, e desenvolvimento sustentável.

Como estudar Conhecimentos Gerais para concurso público?

Se manter informado e atualizado em relação aos assuntos em discussão no momento é uma das principais formas de se manter preparado para uma prova de conhecimentos gerais.

Como regra geral, ainda conforme Marquinhos Fonseca, as bancas costumam cobrar notícias recentes, de um período que pode englobar cerca de seis meses anteriores à prova. Nesse contexto, a melhor e principal forma de estudo é a leitura diária de jornais e revistas, que tragam notícias do país e do mundo.

"Se for para um concurso específico, por exemplo, para órgão com alguma atuação mais relevante ali para política nacional, a exemplo do Ministério do Planejamento, do Ministério da Fazenda, Banco Central, Tesouro Nacional, são órgãos que têm tudo a ver com a economia nacional, então especificamente para esses órgãos vale a pena e resumir determinados conteúdos voltados para a economia", orienta.

Já para o Legislativo, segundo o professor, vale a pena resumir conteúdos de políticas públicas e de ciências políticas.

"A exemplo de como Parlamento se relaciona com o poder executivo, especificamente para alguns concursos, vale a pena focar em alguns resumos de temas que tem muito a ver com aquele concurso. E é importante entender como é a linha de cobrança da banca para determinada prova", aponta o professor.

*Marcos Fonseca é professor de Direito Constitucional e coordenador científico de mentoria e coaching do Gran Cursos Online, plataforma digital de ensino com foco em concursos públicos.