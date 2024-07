Secretaria da Fazenda do Ceará abre seleção de estágio com 39 vagas; veja detalhes

A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) abriu seleção de estágio de nível superior com 39 vagas. As inscrições podem ser realizadas até 16 de julho.

As oportunidades são para alunos dos seguintes cursos: Administração, Administração Pública, Arquitetura, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Design, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Informática, Jornalismo, Psicologia, Relações Públicas, Secretariado Executivo, Serviço Social e Sistemas e Mídias Sociais.

A carga horária é 20 horas semanais para os turnos da manhã ou tarde, distribuídas em 4 horas diárias. O valor da bolsa é de R$ 787,27, mais auxílio-transporte. O período de estágio será de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano.

>> Veja edital

Inscrições

As inscrições devem ser feitas com preenchimento de formulário eletrônico e envio dos documentos exigidos no edital.

A primeira etapa da seleção será por análise documental (de caráter eliminatório), seguida de análise curricular e entrevista, ambas de caráter eliminatório e classificatório. As entrevistas serão realizadas na Célula de Desenvolvimento de Pessoas (Cedep), responsável pelo processo seletivo.

Os estagiários classificados fora das vagas efetivas irão compor um cadastro de reserva de mais 31 vagas, que atenderá às futuras necessidades da Sefaz.