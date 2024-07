Ministério Público do Ceará abre inscrições para seleção de estagiários; veja detalhes

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) deu início, nesta terça-feira (2), ao Processo Seletivo de Estagiários de Graduação 2024. As inscrições devem ser feitas até as 23h59 do dia 31 de julho.

São ofertadas vagas para os cursos de Administração, Administração Pública, Gestão Pública, Gestão de Políticas Públicas, Arquitetura, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Direito, Ciências da Computação ou cursos análogos, Engenharia Civil, Geografia, História, Jornalismo, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda e Serviço Social.

Os selecionados vão compor lista geral de cadastro de reserva e serão lotados em Fortaleza e no interior do Estado. A bolsa de estudo será de R$ 937 para carga horária de 25 horas semanais, distribuídas em 5 horas diárias. Os estagiários ainda receberão auxílio-transporte de até R$ 198 por mês.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas com preenchimento de formulário eletrônico no site do Instituto Euvaldo Lodi (IEL/CE). Para se candidatar, o estudante deverá ter cursado no mínimo 20% e no máximo 90% dos créditos do curso de graduação.

Após fazer a inscrição, é preciso enviar para o e-mail selecao.iel@sfiec.org.br os seguintes documentos: histórico escolar e declaração emitida pela instituição de ensino em formato PDF, colocando no assunto "Seleção MPCE Nº 01/2024 – Nome Completo do Candidato – Curso".

Durante a validade do processo seletivo, o programa de estágio reservará 10% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para quem se autodeclarar negro. A verificação sobre a condição declarada será averiguada por uma comissão de heteroidentificação racial composta por cinco integrantes.

Provas

As provas serão aplicadas no dia 25 de agosto, de forma presencial, pelo IEL/CE, responsável pela organização e execução do processo seletivo.

Serão 50 questões objetivas e uma redação, que serão aplicadas nas seguintes cidades: Fortaleza, Juazeiro do Norte, Iguatu, Quixadá, Russas, Maracanaú, Caucaia, Sobral, Tianguá e Crateús.

O resultado de todas as etapas será divulgado no site do IEL/CE, e o resultado final sairá no dia 6 de novembro.