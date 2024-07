Escola de Gastronomia Social oferta 160 vagas para cinco cursos gratuitos em julho

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB) está com inscrições abertas para 160 vagas em cinco cursos profissionalizantes gratuitos neste mês de julho.

Interessados devem ser inscrever pelo site da EGSIDB somente nesta terça-feira (2), das 9h às 23h59, mediante preenchimento de formulário eletrônico.

Também é possível realizar a inscrição presencialmente na sede da escola, na rua Manoel Dias Branco, nº 80, no bairro Mucuripe. O candidato deve apresentar RG, CPF e comprovante de endereço.

Para participar da seleção, é preciso ter a partir de 17 anos completos e disponibilidade para participar das aulas no período da manhã (8h30 às 12h), tarde (13h30 às 17h), ou noite (18h30 às 21h). As aulas, que serão ministradas nas modalidades on-line e presencial, acontecerão de 8 a 12 de julho.

Cursos disponíveis:

Fichas Técnicas – Custos e Precificação (presencial/manhã) - 20 vagas;

Caldos e Sopas (on-line/tarde) - 50 vagas;

Bolos e Tortas Decoradas (presencial/noite) - 20 vagas;

Massas e Molhos (presencial/noite) - 20 vagas;

Cozinha vegana e vegetariana (on-line/noite) - 50 vagas.

Ordem de inscrição

O resultado será divulgado no site e redes sociais da Escola na quinta-feira (4). As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, seguindo critérios estabelecidos em edital, e os selecionados serão contatados por WhatsApp, sendo necessário ter atenção no momento de preencher o formulário.