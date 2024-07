Enel Ceará tem R$ 3 milhões para projetos de eficiência energética

Informa a Enel Distribuição Ceará: a empresa investirá R$ 3 milhões em projetos de eficiência energética no estado. Este valor é o maior já disponibilizado pela distribuidora e representa o dobro do montante de recursos inicialmente previsto para este ano, que era de R$ 1,5 milhão.

A seleção está sendo feita por meio da Chamada Pública de Projetos (CPP 001/2023), iniciativa financiada com recursos do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).



Do valor total a ser concedido para o estado neste ano, R$ 750 mil serão destinados às tipologias de iluminação pública, enquanto R$ 2,25 milhões estarão reservados para propostas relacionadas a comércio e serviços, industrial, poder público, serviços públicos, residencial e rural. Podem ser inscritos projetos de R$ 250 mil a R$ 500 mil.



O Programa de Eficiência Energética da Enel Distribuição Ceará existe desde 1999 e já investiu aproximadamente R$ 277 milhões em 184 projetos com foco no consumo consciente de energia, melhoria das instalações elétricas e ações educacionais dos seus clientes.

Nos últimos anos, a Enel Ceará tem realizado, por meio da CPP, a modernização do sistema de iluminação pública com a inserção de tecnologia LED em diversos pontos do estado, especialmente em Fortaleza e Maracanaú. Além de melhorar a luminosidade de vias e parques públicos, os projetos ajudarão as cidades a economizar mais de 2.250 MWh, o que corresponde ao consumo de energia de 1.102 residências durante um ano.

Uma das iniciativas de iluminação pública que estão sendo finalizadas no Parque Estadual do Cocó, na capital cearense, contempla a substituição de 142 lâmpadas por modelos LED, promovendo mais segurança e conforto à população que usufrui o maior parque natural em área urbana do Norte e Nordeste do país. O valor total do projeto é de R$ 155 mil.

A área de saúde também tem sido privilegiada pelas chamadas públicas da Enel, que, entre 2020 e 2021, selecionaram projetos no Hospital Geral de Fortaleza (HGF) e no Hospital São José de Doenças Infecciosas (HSJ), duas importantes instituições na capital.

Com investimento de aproximadamente R$ 1,7 milhão, a empresa está concluindo a substituição de mais de 4,6 mil lâmpadas nesses locais, proporcionando um ambiente mais claro e confortável para que colaboradores e médicos ofereçam atendimento de qualidade aos pacientes.

Além disso, no HSJ, a companhia está instalando 84 placas fotovoltaicas e 59 aparelhos de ar-condicionado. A substituição de equipamentos antigos por modelos com certificação de eficiência energética irá gerar não apenas diminuição no consumo de energia, como também nos gastos com a manutenção. Nas duas instituições, as melhorias permitirão uma economia de mais de 1300 MWh, o que corresponde ao consumo de energia de 637 residências durante um ano.

As inscrições estão abertas até o dia 5 do próximo mês de agosto e o edital está disponível para consulta no site da CPP (https://enel-ce.chamadapublica.com.br).

A análise e a classificação dos projetos inscritos na chamada pública consideram a documentação obrigatória requerida, a qualidade das iniciativas, o desenvolvimento da proposta e a inovação, além da pontuação atingida segundo os critérios estabelecidos e divulgados no edital.

A metodologia é definida pela ANEEL, por meio de uma comissão julgadora, que também analisa e pontua os projetos de acordo com as regras do edital.