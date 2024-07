Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (1)

A novela 'Cheias de Charme' desta segunda-feira (1) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Sônia, Isadora e Ariela não aceitam que Cida more com elas.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta segunda-feira

Sônia, Isadora e Ariela não aceitam que Cida more com elas. Lygia busca Samuel no hospital. Conrado defende Cida e Isadora se irrita. Sônia expulsa Sarmento de seu quarto. Cida decide voltar para a mansão e Penha se decepciona. Lygia conta a verdade para Samuel sobre seu pai. Rosário recebe outro presente de seu admirador e começa a ficar assustada. Conrado tenta se aproximar de Cida.

Romana ouve Dinha implicar com o casaco que ela fez para Inácio. Alana visita Samuel. Chayene manda Socorro sabotar o próximo show das Empreguetes. Elano fica revoltado de saber que Cida voltou a morar com Sarmento. Chayene afirma que se casará com Fabian. Liara volta de viagem. Dinha abraça Inácio na frente de Rosário. Elano vê Conrado e Cida na piscina.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.