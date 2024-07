Matilde Mastrangi, musa da Pornochanchada, surge em clique raro com o marido Oscar Magrini

A atriz Matilde Mastrangi, musa da Pornochanchada nas décadas de 1970 e 1980, reapareceu em um clique do último domingo (30). A atriz, hoje com 71 anos, surgiu na companhia do também ator Oscar Magrini em Atibaia, em São Paulo, onde os dois vivem atualmente.

Matilde segue fora dos holofotes há mais de 25 anos, mas chegou a fazer uma participação no longa "Onde andará Dulce Veiga?", lançado em 2008. Formada em Letras, ela fez pós-graduação em Teologia logo após abandonar a carreira como atriz e até se converteu à religião evangélica.

A entrevista mais recente de Matilde é de 2015, quando falou ao Extra sobre o "desaparecimento" na mídia. "Não tenho interesse em falar da minha vida. Só tenho um artista da família, que é o meu marido. Minha filha já está formada, trabalhando, e eu tenho os meus cachorros. Eu estava estudando inglês, cuidando de mim, da minha saúde", disse na época.

Legenda: Matilde e Oscar surgiram ao lado de amigos em Atibaia Foto: reprodução/Instagram

O relacionamento com Oscar Magrini começou em 1990 e se mantém até hoje. Os dois são pais de Isabela, que mora com o marido dos Estados Unidos e trabalha como corretora de seguros. As informações também são do Extra.

Ao todo, Matilde trabalhou em mais de 30 filmes, incluindo 'As Cangaceiras Eróticas', 'Amor estranho amor' e 'A noite das Taras 2'. Na televisão, ela fez parte de novelas como "Vereda tropical" e "Cortina de Vidro".