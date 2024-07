Cearense Motel Destino terá exibição especial na abertura do Festival de Cinema de Gramado

Após estrear mundialmente no último Festival de Cannes, o filme cearense “Motel Destino” terá sua primeira exibição no Brasil durante a cerimônia de abertura do 52º Festival de Cinema de Gramado, marcada para o dia 9 de agosto, duas semanas antes de estrear oficialmente no circuito comercial. A informação foi confirmada pela Gramadotur, autarquia municipal responsável pelos eventos da cidade de Gramado. Os ingressos para as sessões do festival, incluindo a de abertura, já estão à venda no site oficial.

O diretor Karim Aïnouz define o filme como um thriller erótico que é, antes de tudo, uma história de amor “entre um jovem periférico que vive à revelia de um sistema que o quer morto e uma mulher que resiste aos atentados do patriarcado contra a sua própria vida”. “Motel Destino” é o primeiro longa-metragem de Aïnouz rodado inteiramente no Ceará desde “O Céu de Suely” (2006) e traz os atores Nataly Rocha, Iago Xavier e Fabio Assunção no elenco principal.

“É uma imensa alegria apresentar ‘Motel Destino’ em Gramado. Depois de tantos anos longe do Brasil, ainda mais tempo longe do Ceará, colocar esse filme no mundo é para mim uma felicidade imensa. Os últimos anos foram tempos muito difíceis, quando sobrevivemos a uma pandemia e a um governo fascista. ‘Motel Destino’ é uma ode ao desejo como motor da vida”, celebra Aïnouz.

Wislan Esmeraldo e Mauricio Zacharias assinam o roteiro ao lado de Aïnouz. A trama se propõe a discutir questões crônicas da sociedade brasileira e retratar “uma juventude que teve seu futuro roubado por uma elite tóxica e esmagadora, contra a qual a insubordinação e revolta são, não raramente, a saída possível”. O projeto nasceu em parceria com o Laboratório de Cinema da Porto Iracema das Artes, escola de formação em artes da Secretaria de Cultura do Ceará, gerida em parceria com o Instituto Dragão do Mar, em Fortaleza.

Rosa Helena Volk, presidente da Gramadotur, disse ao Verso que a participação do longa cearense é uma honra para o festival e espera que seja uma grande sessão. “A exibição de ‘Motel Destino’ como filme de abertura de Gramado destaca o nosso festival como o espaço de lançamento de grandes obras brasileiras. Nos últimos anos, nós trouxemos filmes como os de Kleber Mendonça Filho. Agora, trazemos também o Karim, com o seu ‘Motel Destino’. São filmes que começam suas vidas em grandes festivais como Cannes e, no Brasil, optam por Gramado como primeira tela antes de chegarem ao circuito comercial”, afirma.

O cinema feito no Ceará conquistou espaços importantes nas últimas edições do festival gaúcho. Em 2023, o road movie “Mais Pesado é o Céu”, de Petrus Cariry, foi exibido em competição e recebeu o Troféu Kikito nas categorias de melhor direção, fotografia, montagem e Prêmio Especial do Júri para a atriz Ana Luiz Rios. Na mesma edição, o cineasta Wolney Oliveira também competiu com o documentário “Memórias da Chuva”. Dois anos antes, o curta-metragem tianguaense “A Beleza de Rose”, de Natal Portela, foi agraciado com o Prêmio Canal Brasil de Curtas e uma menção honrosa do júri oficial.

Em 2019, a consagração de “Pacarrete” rendeu oito prêmios para o Ceará, incluindo melhor filme, direção, roteiro e atriz para Marcélia Cartaxo. A comédia dirigida por Allan Deberton estreou recentemente no catálogo da Netflix como parte da coleção Simplesmente Cinema Brasileiro, que celebra a pluralidade da cinematografia nacional.

Espaço de prestígio

Após mais de 50 edições, o Festival de Cinema de Gramado se estabeleceu como uma das grandes vitrines para as produções audiovisuais nacionais, que formam uma programação diversa na telona do Palácio dos Festivais. Para a próxima edição, a organização do evento anunciou que as mostras competitivas de Curtas-Metragens Brasileiros e Longas-Metragens Documentais serão apresentadas exclusivamente pelo Canal Brasil, podendo ser acompanhadas pelo público de todo o Brasil.

A decisão foi tomada como alternativa às mudanças climáticas enfrentadas pelo Rio Grande do Sul nos últimos meses, que interferem no acesso de visitantes à cidade. As expectativas, no entanto, são as melhores, com a permanência de diversas atividades consolidadas pelo evento, como calçada da fama, sessões hors concours e mostras paralelas, além do Conexões Gramado Film Market, encontro dedicado ao mercado audiovisual, e do Educavídeo, que exibe obras produzidas no Programa Municipal Escola de Cinema.

Legenda: Cineasta porto-alegrense Jorge Furtado está entre os homenageados já confirmados da próxima edição do Festival de Gramado Foto: Divulgação

Entre os homenageados já confirmados da próxima edição do Festival de Gramado está o cineasta porto-alegrense Jorge Furtado, que realizou obras como “Saneamento Básico, o Filme” (2007), “Meu Tio Matou um Cara” (2004) e “O Homem que Copiava” (2003), entre outros, e comemora 40 anos de carreira. Furtado receberá o Troféu Eduardo Abelin e exibirá o longa inédito “Virgínia e Adelaide”, codirigido por Yasmin Thayná. A trama mistura ficção e documentário para resgatar a história de Virgínia Leone Bicudo e Adelaide Koch, que revolucionaram os estudos da psicanálise no Brasil.

Já o Troféu Kikito de Cristal, que reconhece nomes do cinema internacional, será entregue a Mariëtte Rissenbeek, a primeira mulher a assumir o cargo de diretora executiva do Festival Internacional de Cinema de Berlim entre os anos de 2019 e 2024. Os demais homenageados com os troféus Cidade de Gramado e Oscarito serão divulgados no próximo dia 9 de julho, juntamente com a lista completa de curtas e longas-metragens selecionados para as mostras competitivas e outros detalhes sobre a próxima edição, que acontece entre os dias 9 e 17 de agosto.

