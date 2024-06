Previsão do signo de Aquário para hoje, 29 de junho

A Lua segue minguando no signo de Áries. Vênus e Marte se alinham trazendo entendimento e compreensão. O dia está perfeito para conversas e acordos. Agora você já sabe o que te impede de agir. Saturno inicia sua retrogradação no signo de Peixes. Chegou a hora de revisar como você cuida da sua saúde mental, da sua espiritualidade e das suas emoções. Lembre-se que toda retrogradação pede correção. Como você está estruturando sua vida? Que ajustes precisam ser feitos? E ainda para fechar a semana e o mês, Mercúrio faz um aspecto harmonioso com Urano, trazendo uma onda de inovação e surpresas.

Signo de Aquário hoje

Sabe aquele assunto que você não percebia e não compreendia? O final de semana pode trazer muito entendimento e compreensão. Aproveite os insights sobre como lidar com questões emocionais ou psicológicas que estavam te perturbando.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.