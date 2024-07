Previsão do signo de Aquário para hoje, 1 de julho

Julho chegou pedindo revisões. Alguns planetas já estão retrógrados e vão permanecer nesse movimento por alguns meses. O segredo para o segundo semestre é manter-se vigilante. Foque no momento presente e faça a travessia com mais tranquilidade. Não adianta pressa. Um passo de cada vez. Hoje a Lua mingua em Touro. Tente sentir o que lhe atrapalha nessa jornada. A Lua vai conversar com Vênus, Marte e Saturno. O período da manhã pede iniciativa, o momento está propício para organização e planejamento. Mas lembre-se que nem tudo é trabalho, dê atenção aos seus cuidados pessoais. Pode ser que você finalize essa segunda-feira com a sensação de dever cumprido.

Signo de Aquário hoje

A energia é de fim de ciclo. Existe algo a ser finalizado ou organizado na sua vida doméstica ou familiar. Faça uma limpeza na sua casa ou no seu espaço íntimo, organize suas gavetas, guarda-roupa, jogue fora alguns papéis e elimine sentimentos que não te fazem bem.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.