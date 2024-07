Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (2)

A novela 'No Rancho Fundo' desta terça-feira (2) vai ao ar às 18:05, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Benvinda e Nastácio implicam um com o outro.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta terça-feira

Benvinda e Nastácio implicam um com o outro. Guilherme Tell reage tenso ao ver Caridade entrar no bar com Marcelo. Zefa Leonel consola Ariosto. Quinota ameaça Marcelo. Nivalda enfrenta Sabá Bodó.

Blandina observa Artur dormindo. Seu Tico Leonel procura Deodora no cabaré. Lola encontra Aldenor escondido em seu armário. Guilherme Tell foge de Caridade. Deodora seduz Seu Tico Leonel.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:05, na Rede Globo.