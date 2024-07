Previsão do signo de Aquário para hoje, 4 de julho

Você está mudando sua percepção sobre si mesmo(a). Algumas coisas não fazem mais sentido. A Lua em Gêmeos vai conversar com Netuno retrógrado em Peixes. Muitos véus estão caindo e agora é possível enxergar melhor. Sem máscaras, enganos ou ilusões. Agora você pode discernir entre a realidade e a ilusão e ter uma visão mais clara das situações. No fim do dia a Lua chega no seu reino, no signo de Câncer ela fica domiciliada. Chegou a hora de se preparar para um novo ciclo que se inicia amanhã com a Lua Nova Canceriana. Muitas águas vão rolar.

Signo de Aquário hoje

Olhe para você, aquariano(a). Muitas coisas estão acontecendo na sua vida. Você já tem metas, objetivos, já escolheu alguns caminhos. Mas antes de ir, você precisa resolver algumas questões pendentes ou mal resolvidas. E o segredo é: não gaste energia com pessoas que não somam.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.