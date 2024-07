Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela deste sábado (6)

A novela 'Cheias de Charme' deste sábado (6) vai ao ar às 14:10, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Rosário e Penha embarcam sem Cida para o show.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' deste sábado

Rosário e Penha embarcam sem Cida para o show. Cida e Conrado são fotografados juntos no aeroporto. Jiló sugere que Sandro venda seu carro para pagar a pensão de Patrick. Niltinho e Rodinei decidem ajudar Messias.

Inácio convida Dinha para ficar em sua casa. Isadora se irrita ao ver as fotos de Conrado com Cida na internet. Ariela fica animada com a possibilidade de contratar Gracinha. Niltinho e Rodinei pedem que os condôminos do Casagrande ajudem seu Messias.

Tom diz para as Empreguetes que Socorro vai cantar no lugar de Cida. Sandro perde o carro. Chayene proíbe Socorro de cantar com as Empreguetes. Cida chega apressada ao local do show. Conrado garante a Elano que vai reconquistar Cida.

Tom e Kleiton repreendem as Empreguetes pelo clima ruim. Inácio pensa em Rosário. Elano vê as fotos de Cida com Conrado.

