Viúva diz que Cid Moreira assinou contrato com empresa americana de inteligência artificial antes de morrer

A viúva de Cid Moreira, Fátima Sampaio, participou do programa "Encontro com Patrícia Poeta", nesta sexta-feira (4), durante o velório do jornalista, e contou que ele assinou um contrato com uma empresa americana de inteligência artificial.

“Foi há uns meses, e vai permitir que ele narre a Bíblia em várias línguas, então Cid vai ser eternizado não só em português, mas em várias línguas com aquela voz linda”, disse ela, emocionada.

Veja também Zoeira No Ceará, Cid Moreira tratou joelho, lançou livro e CD com narrações bíblicas; relembre Zoeira Conheça o documentário 'Boa Noite', que conta a história de Cid Moreira; veja onde assistir

Fátima ainda afirmou que o jornalista pediu que parte de sua herança fosse doada para uma instituição. "Parte da Bíblia, que ele tem sociedade, ele quer doar para uma instituição chamada Adra (Agência Humanitária da Igreja Adventista do Sétimo Dia), que cuida e crianças abandonadas e com problemas familiares, como forma de devolver o carinho que ele recebeu quando gravou o projeto da Bíblia".

Causa da morte

Cid Moreira morreu aos 97 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos, nessa quinta-feira (3), em Petrópolis.

O jornalista foi velado no Palácio Guanabara, sede do governo estadual do Rio de Janeiro. Ele foi homenageado por amigos, fãs e pela família.