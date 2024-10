Ex-atores mirins do filme 'Escola do Rock' estão noivos 21 anos após estreia do longa

Ex-atores do filme “Escola de Rock”, Angelo Massagli e Caitlin Hale anunciaram, 21 anos após a estreia do longa-metragem, que estão noivos. No filme, eles interpretaram colegas de classe que passam a ter aulas com Dewey Finn, papel do protagonista Jack Black, que decide ensinar rock a seus alunos e levá-los a uma batalha de bandas.

Embora não tenham afirmado publicamente que estão noivos, Angelo e Caitlin posaram para um fotógrafo de noivos. Nas imagens, eles aparecem com trajes formais, e a atriz usa um anel na mão esquerda.

Veja imagens publicadas:

O casal confirmou que estava namorando em 2021, durante uma entrevista à Inside Edition. Eles confirmaram que o relacionamento havia começado cinco anos antes, quando Caitlin se mudou para o estado da Flórida, onde Angelo já morava.