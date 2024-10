Velório de Cid Moreira tem oração a São Francisco de Assis para honrar último pedido do jornalista

O velório do jornalista Cid Moreira nesta sexta-feira (4) teve um momento especial no Palácio do Guanabara, no Rio de Janeiro, onde um violinista tocou a Oração a São Francisco, como último pedido do apresentador de 97 anos. Segundo a viúva Fátima Sampaio, Cid é devoto do santo, e pediu antes de morrer que os versos passassem durante sua despedida.

Parte do velório foi somente para pessoas mais próximas. Entre eles, a cozinheira, o fisioterapeuta, o motorista e o técnico de som que trabalhavam com Cid. A cerimônia foi aberta ao público às 10h15 desta sexta. Após o velório no RJ, Cid foi levado a Taubaté (SP), onde pediu para ser enterrado.

Fátima falou sobre o marido durante os quase 25 anos de casamento, e se emocionou. "O que eu vivi com foi ele foi fantástico, quase 25 anos. Eu sou muito grata pelo tempo com ele. Dei sorte de me casar com um moço mais novinho que eu. Ele era muito divertido, tinha um humor muito particular", declarou a viúva.

"Eu passei a noite de mãozinha dada com ele. Porque ele estava ficando estranho. Eu estou em um estado esquisito, meio fora de mim, em outra dimensão. Eu quero viver o meu luto. Quero me despedir. Deixar ele soltando de mim", desabafou Fátima.

Últimos momentos de Cid Moreira

O apresentador teve falência múltipla dos órgãos e faleceu nessa quinta-feira (3), e estava internado há cerca de um mês no Rio de Janeiro. A esposa relembrou os momentos finais do jornalista.

"Ele falou assim para mim: 'Deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Só você está me segurando aqui'. Eu falei: 'Eu vou segurar até o último fio de cabelo'. Eu soltei a mão dele um pouquinho. Eu virei, fui lavar o rosto para acordar, ir ao banheiro, e ele foi", conta.