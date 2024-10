CAPTEI: Amor e solidariedade em destaque no 2º Grande Show Beneficente Amigos Express

O 2º Grande Show Beneficente Amigos Express, realizado no Teatro RioMar Fortaleza na noite de quinta-feira, 03, foi um verdadeiro espetáculo em prol da solidariedade e da união em benefício de causas sociais. Criado em 2007, o Amigos Express tem como objetivo transformar a vida de crianças e adolescentes em áreas fundamentais como saúde, educação e bem-estar social.

O evento contou com a participação de diversos artistas cearenses, que se uniram em apoio a quatro importantes instituições: CAVIVER, Lar Amigos de Jesus, Casa da Criança e Q’Alegria, todas dedicadas ao atendimento de jovens em situação de vulnerabilidade. Sob a direção do maestro Arley França e com a colaboração da Orquestra Contemporânea Brasileira, o show foi uma combinação de música de alta qualidade e momentos emocionantes de interação com o público.

Legenda: Orquestra Contemporânea Brasileira Foto: LC Moreira

No palco, artistas como Marcos Lessa, Paulo Benevides, Giovana Bezerra, DJ Itaquê, Paulo Rodrigo Pianista, Vivian Fernandez, Elaine Portobello e Ludmila Amaral brilharam com suas apresentações, emocionando a plateia e demonstrando seu apoio às causas sociais.

Legenda: Paulo José e Marcos Lessa Foto: LC Moreira

Toda a renda arrecadada durante o evento será destinada às instituições apoiadas pelo projeto, reforçando o compromisso do Amigos Express com a solidariedade e o cuidado com os mais necessitados. Dessa forma, o 2º Grande Show Beneficente Amigos Express foi mais do que um espetáculo musical, foi um ato de amor e solidariedade que impactará positivamente a vida de muitas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Legenda: Lar Amigos de Jesus Foto: LC Moreira

