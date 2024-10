Eleições municipais 2024: saiba o que abre e fecha em Fortaleza no domingo (6)

As lojas de rua e de shoppings de Fortaleza não vão abrir neste domingo (6), data do primeiro turno das eleições municipais de 2024. Contudo, supermercados, bares e restaurantes terão funcionamento normal.

Os metrôs e VLTs do Ceará estarão gratuitos com acesso livre, cumprindo lei estadual de gratuidade em dias de eleições. Coletivos de Fortaleza também terão gratuidade, conforme lei municipal.

Alguns estabelecimentos como bancos e comércio de rua no Centro de Fortaleza já não teriam funcionamento aos domingos. Órgãos públicos também não funcionarão no dia das eleições.

Veja o que abre e fecha no dia das eleições (6)

Supermercados

Conforme a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), os supermercados irão funcionar normalmente durante o primeiro e segundo turno das eleições.

Bares e restaurantes

O setor de bares e restaurantes poderá funcionar normalmente nos municípios do Ceará, tendo em vista a autorização prevista em Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, segundo informou a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - Abrasel no Ceará.

Shoppings

Iguatemi Bosque

Lojas e quiosques: fechados

Praças e quiosques de alimentação: 11h30 às 22h

Restaurantes: 11h30 às 23h

Cinema e operações de lazer: 13h às 22h

Pão de Açúcar: 7h às 22h

Supermercado Guará: 7h às 22h

Body Tech: 8h às 13h

Polícia Federal: Fechado

Detran: Fechado

Casa do Cidadão: Fechado

CLDO: Fechado

RioMar Fortaleza

Lojas e quiosques: fechados

Praça de Alimentação: 10h30 às 22h

Espaço Gourmet/Boulevard: 12h às 22h

Aero Jump: 13h às 21h

Cinépolis: verificar programação no site

Clube das Estrelinhas: 13h às 21h

Exposição Luiz Gonzaga – 110 Anos do Nascimento: 13h às 21h

Feira de Livros: 13h às 21h

Game Station: 12h às 22h

Go Bigger: 13h às 21h

Iceland: 13h às 22h

Studio Games: 13h às 21h

Academia Green Life: 8h às 12h

Bilheteria do Teatro: fechado

Drogasil: 13h às 21h

Extrafarma: 13h às 21h

Lojas Americanas: 13h às 22h

Mercadinhos São Luiz: 10h às 22h

Pague Menos: 12h às 21h

RioMar Kennedy

Lojas e quiosques: fechados

Praça de Alimentação: 10h30 às 22h

Restaurantes Kina do Feijão Verde e Cervejaria Turatti: 11h às 22h

Bambolim Pé de Imaginação: 13h às 21h

Cinépolis: verificar programação no site

Mini Cars: 12h às 21h

Parque Aliens: 13h às 21h

Planet Park: 10h às 22h

Vila Trampolim: 11h às 21h

Xtreme Air Soft: 13h às 21h

Mercadão São Luiz: 07h às 22h

Lojas Americanas: 13h às 21h

Farmácias: 12h às 21h

Shopping Benfica

Lojas e quiosques: Fechados;

Mercadinho São Luiz: 7h às 21h;

Praça de Alimentação: 11h30 às 22h;

Farmácias Pague Menos: 12h às 21h;

Lojas Americanas: 13h às 21h;

Cinema Benfica: 14h às 20h.

Del Paseo

Lojas e quiosques: fechados;

Day Play: Funcionamento normal de 12h às 22h

Praça de Alimentação: 11h às 22h;

Cinema: a partir das 13h;

Mercadinho São Luiz: 7h às 20h.

North Shopping Fortaleza

Lojas e Quiosques: Fechados

Praça de Alimentação: 11h às 21h

Quintal do Nortão: 11h às 23h

Coco Bambu: 11h às 23h

Kinoplex: De acordo com a programação

Super Lagoa: 7h às 21h

Smartfit: à definir

Lojas Americanas: à definir

Clínica SIM, Prevtop e Oftalmoclínica: Fechados

Game Station e Clubinho do Mar: Fechado

Lotérica: Fechado

Via Sul Shopping

Lojas e Quiosques: Fechados

Praça de Alimentação: 11h às 21h

Centerplex: 14h às 22h

Bilheteria Theatro: 12h às 21h

SelFit: 8h às 14h

Caixa Econômica Federal: Fechado

Clínica SIM: Fechado

Lojas Americanas: à definir

North Shopping Jóquei

Lojas e Quiosques: Fechados

Praça de Alimentação: 11h às 21h

Quintal do Jóquei: 11h às 23h

Noélia: 11h as 21h

Cinépolis: De acordo com a programação

Greenlife academia: 8h as 12h

Arena Green: 07h as 21h

Lojas Americanas: 13h as 21h

Santamed/ Vacinart: Fechado

Vila trampolim: 11h as 21h

Spider House : 11h as 21h

Go Bigger: 15h as 22h

Lotérica: Fechado

Farmácia: 13h as 21h

Grand Shopping

Lojas e Quiosques: fechados

Praça de Alimentação: 11h às 21h

Farmácia: 13h às 21h

Smart Fit: 8h às 14h

Banco Itaú, Caixa Econômica e Unimed: fechados

Cinemas: funcionamento normal, conforme a programação

Shopping Maracanaú

Lojas e Quiosques: Fechados

Praça de Alimentação: 11h às 21h

Centerplex: De acordo com a programação

Sky Fit Academia: 08h às 14h

Pague Menos: 11h às 20h

Lojas Americanas: 12h às 21h

Caixa Econômica, Detran, Casa do Cidadão: Fechados

Shopping Terrazo

Lojas e Quiosques: Fechados

Praça de Alimentação: 11h às 22h

Green Life Academia: 8h às 12h

Supermercado Guará: 7h às 22h

Metrofor

Atendendo a lei estadual que determina gratuidade nos transportes no dia das eleições municipais, as linhas de metrô e VLT no Ceará funcionarão com catracas livres no domingo (6). O embarque será gratuito nas linhas Sul, Oeste, Nordeste e nos VLTs de Cariri e Sobral, sem necessidade de apresentação de documentos.

Nesta data, o transporte sobre trilhos terá horários especiais de funcionamento. A operação inicia por volta de 7h30 e encerra entre 17h30 e 18h. É importante que cada passageiro consulte os horários exatos de saída dos trens em sua estação de embarque. Confira os horários de funcionamento neste link.

*Esta matéria será atualizada conforme sejam informados horários de outros estabelecimentos/órgãos.