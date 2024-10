Bia Miranda confessa 'ficada' com PK Delas após término público com Gato Preto

A influenciadora e neta de Gretchen, Bia Miranda, revelou que já está se envolvendo com outras pessoas após o término público e polêmico com Samuel Sant'Anna, o Gato Preto. À revista Quem, a ex-Fazenda disse, nesta sexta-feira (4) que beijou PK Delas.

"Ficamos, mas não estamos seguindo relacionamento e nem ficando sério, declarou. A confirmação surge após viralizar um vídeo de Bia beijando PK em uma praia no Rio de Janeiro.

Na manhã desta sexta-feira (4), Gato revelou ter invadido o Instagram da ex-namorada. "Vim falar para vocês no Instagram da Anna Beatryz, que tenho a senha, ela sabe que tenho a senha, ela tem do meu também. Já falei para ela tirar do meu celular caso não desse certo [o namoro]. Se ela não tirou, é porque vai dar certo. Vejo tudo, tóxico, psicopata, esse sou eu", falou nos 'Stories'.

O ex de Bia disse ainda que ambos conversavam na noite de quinta-feira (3) quando ela contou estar indo dormir. O influenciador desconfiou da neta de Gretchen e resolveu "invadir" suas redes sociais. "Estou na postura, nós não voltamos, mas ninguém pega ninguém. Vamos ver amanhã quando ela acordar, porque ela falou que iria dormir. Estou gravando isso no Instagram dela, sou louco mesmo", continuou.

O influenciador concluiu o relato dando um ultimato a ex-Fazenda. "Se amanhã eu descobrir que ela estava com outro... Ou volta, ou não volta. Não quer voltar, acabou, cada um segue seu peão. Esse papinho de esperança não procede, estou aqui na maior paz com os parceiros", concluiu.

Término conturbado com Gato Preto

Na madrugada do domingo, Gato Preto anunciou estar solteiro. Ele e Bia Miranda estavam juntos desde agosto, poucos dias após o término do casamento dela com o DJ Buarque. Em seu próprio perfil, a ex-Fazenda dizia não saber motivo do fim.

Nos Stories do Instagram, o influenciador compartilhou uma foto com a frase "tô solteiro" e mostrou as reações dos seguidores. Uma dessas pessoas disse: "Ela só quis te usar para esquecer o ex", ao que o influencer respondeu: "Vocês têm que entender que não sou os exs dela. Eu, solteiro, é diferente. Só não deu certo. Simples. Larguei mão".

Em seguida, ele publicou uma foto em que aparece deitado em uma cama com uma mulher à frente dele, de roupa íntima, de costas. "Prefiro solteiro do que com 'mina' de momento", comentou outra seguidora nessa segunda publicação, cuja resposta também foi compartilhada e respondida por Gato Preto.

A influenciadora anunciou estar grávida horas após o fim do relacionamento. Na quinta-feira (3), também à revista Quem, Bia desmentiu boatos que teria interrompido a gravidez.