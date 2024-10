Filme 'O Poço 2' estreia na Netflix nesta sexta-feira (4)

O filme 'O Poço 2' chega à Netflix nesta sexta-feira (4), sendo uma sequência do primeiro filme, lançado em 2019. Assim como no primeiro sucesso, os detentos seguem em uma prisão vertical e disputam por sobrevivência.

A nova produção conta com a participação dos atores Milena Smit (Mães Paralelas) e Hovik Keuchkerian (La Casa de Papel). Na direção, está Galder Gaztelu-Urrutia, que também dirigiu 'O Poço'.

Confira trailer de 'O Poço 2'

Qual é o enredo de 'O Poço 2'?

Assim como no primeiro filme, a narrativa se passa em uma prisão em que os detentos são alimentados por uma plataforma que vai descendo vários níveis. Os que estão nos níveis mais altos, podem comer melhor, mas muitos se alimentam com mais do que precisam, e deixam apenas migalhas para as pessoas dos níveis inferiores.

A sinopse do segundo detalha que "depois que um líder misterioso passa a ditar as regras no poço, uma nova moradora acaba se envolvendo na luta contra esse método controverso de combater o violento sistema de alimentação".